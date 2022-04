De nombreux accidents de la route

Encore provisoires, les chiffres de 2021 font état de 66 accidents corporels, 2 mortels, 2 tués et 77 blessés. Même si les accidents impliquant un véhicule agricole sont plus graves pour les "opposants" que pour les occupants du tracteur, ces derniers n’en sortent pas toujours indemnes non plus. Lorsque le véhicule agricole entre en collision avec un autre usager, il s’agit d’un automobiliste dans 2 cas sur 3 (68%) et d’un usager faible (piéton ou 2 roues motorisé ou non) d’un 1 cas sur 4 (23%).

Un accident corporel de tracteur sur 3 (35%) survient entre juillet et septembre. On constate un pic en juillet qui est la saison des moissons.