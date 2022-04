Un nouveau vaccin contre la grippe, plus «fort»

D’après le CSS, ce vaccin induirait une meilleure réponse immunitaire et fournirait aussi une meilleure protection clinique.Mais il remarque: " Les données disponibles à ce sujet sont encore limitées, si bien qu’à l’heure actuelle, on n’a pas attribué au vaccin une recommandation préférentielle. "

Ce vaccin ne sera actuellement remboursé que pour les personnes de plus de 65 ans qui séjournent dans un établissement de soins.

Les trois vaccins à dose standard Alpharix-Tetra®, Vaxigrip Tetra® et Influvac Tetra® restent disponibles sur le marché belge.

Recommandé aux personnes vulnérables

Les personnes en maison de repos ne sont pas les seules pour qui le CSS recommande le vaccin contre la grippe. Pour lui, le public cible est composé des personnes de 65 ans et plus, et des patients – à partir de 6 mois – présentant une affection chronique sous-jacente d’origine pulmonaire (y compris l’asthme sévère), cardiaque (excepté l’hypertension, hépatique ou rénale. Il inclut les personnes diabétiques, celles souffrant de troubles neuromusculaires ou de troubles immunitaires. Le poids est également un critère (IMC supérieur à 35), le fait que les personnes séjournent en institution, les femmes enceintes et les enfants de 6 à 18 mois sous thérapie à l’aspirine au long cours.

Le CSS recommande la vaccination des personnes vivant avec une personne vulnérable ou un enfant de moins de six mois, ainsi que les travailleurs des soins de santé. Entre 50 et 65 ans, l’opportunité d’une vaccination se discute avec le médecin traitant.