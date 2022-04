Un grand monsieur s’en va: Michel Bouquet décède à 96 ans

D’Henri Verneuil à Bertrand Blier en passant par Abel Gance, il aura connu les plus grands: Michel Bouquet, authentique monument du cinéma français, s’est éteint à l’âge de 96 ans. Et les hommages n’ont pas tardé à affluer de la part de la profession. Yves Boisset, qui l’avait fait tourner dans Un Condé et L’attentat en 1970 et 1972, fut ainsi l’un des premiers à saluer son vieil ami: " Au revoir Michel Bouquet et merci ", annonçait-il sobrement, ce midi, sur son compte Facebook.