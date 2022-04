La libération en chantant

Ce qu’on en pense

Ex-producteur et scénariste de Xavier Beauvois, Étienne Comar s’offre ici une seconde expérience de réalisateur après un biopic consacré à Django Reinhardt ( Django , 2017). Il fait se rencontrer des personnalités que tout sépare et qu’il entend libérer par le chant: l’emprunté Luc de ses démons intérieurs et familiaux, et ses élèves turbulentes de la rigueur carcérale qui fait la morosité de leur quotidien. Un cheminement classique, mais qui a le mérite de quelque peu surprendre par sa conclusion, moins attendue qu’il n’y paraît. Un film qui permet aussi à Alex Lutz de surprendre dans un registre différent, et à notre compatriote Veerle Baetens de rappeler qu’elle fut aussi chanteuse lors de ses jeunes années.

Comédie musicale d’Étienne Comar. Avec Agnès Jaoui. Durée: 1h46.