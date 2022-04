La chute de Marioupol, tournant symbolique d’une guerre d’usure

Malgré ce succès militaire, non-démenti côté ukrainien, les dirigeants russes n’ont pas clamé la prise totale de la ville, du fait que s’y trouve encore ce qu’il reste du fameux régiment Azov, qui défendait des zones portuaires en collaboration avec d’autres forces armées ukrainiennes (des marines). Ceux-ci ont fini par tenter une percée pour s’extraire de la zone encerclée, sans que l’on sache si cette opération a abouti.

Impossible solution

Ce mercredi, les soldats d’Azov étaient toujours retranchés dans deux usines bordant le port de la ville, toutes deux distantes d’à peine trois kilomètres. Malgré l’étroitesse de cette zone tenue à bout de bras, l’enjeu est crucial : si les Russes en prennent le contrôle, ils disposeraient dès lors d’un accès privilégié à la mer d’Azov et de là, pourraient lancer un assaut massif sur l’est du pays : vers le Donbass, notamment, qui semble être l’objectif prioritaire du Kremlin.

À l’agonie, les troupes du régiment Azov, connu pour son tropisme néonazi, voulait encore croire en une victoire ces derniers jours : "Ils [les Russes] sont plus de 10 fois plus que nous, ils ont des avions et des bateaux, ils ont beaucoup de matériel... Mais le régiment Azov continue de détruire l’occupant dans les rues de Marioupol" affirmait lundi, sur son canal Telegram, le régiment. "S’il y a bien une chose que le Kremlin déteste plus que les Ukrainiens maintenant, c’est le mot ‘Marioupol’ " , embrayait, dès le lendemain (mardi), Mykhaïlo Podoliak, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, reprenant sans filtre les éléments de langage du régiment. " Cela fait un mois et demi que la ville est défendue contre la horde [NDLR : russe], qui est 10 fois plus nombreuse que nos troupes. Ils sont maintenus sous les bombardements et défendent chaque mètre de la ville. Ils forcent la Russie à payer un prix très élevé" .

Malgré la situation alarmante à Marioupol, tant sur le plan humanitaire que militaire, le président ukrainien ne désespérait pas de maintenir les Russes sous pression grâce à la seule présence du régiment : "Le président [Zelensky] et la direction des forces armées font tout leur possible (et impossible) pour trouver une solution et aider nos soldats. Mais nous ne pouvons pas communiquer publiquement nos plans et nos actions sans en informer l’ennemi" , communiquait, mardi, Podoliak.

Un verrou symbolique

La prise de Marioupol, en plus d’être un objectif stratégique pour la Russie, aurait une portée symbolique importante pour Poutine. En 2014, la ville, prise de guerre des séparatistes pro russes, était repassée aux mains de l’armée ukrainienne grâce au soutien actif du régiment. Depuis lors, Azov estime jouer un "rôle fondamental pour l’indépendance de l’Ukraine."

De quoi donner des cauchemars à Vladimir Poutine, qui s’est abondamment servi de l’image sulfureuse du régiment pour justifier la prétendue "dénazification du pays" , en ce compris le bombardement d’une maternité de la ville, attribué aux soldats d’Azov. par la Russie.

Sur les 400 000 habitants que comptaient Marioupol, quelque 10 000 civils, selon les autorités ukrainiennes, auraient péri depuis le début de l’invasion russe.