Jusqu’où est prête à aller la Russie pour déloger Azov  ?

"Nous devons donc maintenant trouver comment bloquer cette usine, trouver tous les points d’entrée et de sortie - en théorie, cela peut être fait. Je pense qu’il faudrait demander aux experts en chimie, qui trouveront un moyen de faire sortir ces rats de leurs trous."" , a publiquement suggéré, en début de semaine, Eduard Basurin, attaché de presse du commandement militaire mené par les pro russes de la région de Donetesk, auprès de l’agence étatique russe RIANovosti.

Substance «inconnue»

Le même jour (lundi), le régiment se disait convaincu de l’usage d’armes chimiques à Marioupol : "Les forces d’occupation russes ont utilisé une substance toxique d’origine inconnue contre des militaires et des civils ukrainiens dans la ville de Marioupol, qui a été larguée par un drone ennemi. Les victimes présentent une insuffisance respiratoire et un syndrome vestibulo-atactique (NDLR : vertiges, nausées)" , alertaient-ils via leur canal Telegram.

Le lendemain (mardi), le gouvernement ukrainien envoyait une missive inquiète à destination de l’OIAC (organisation pour l’interdiction des armes chimiques) : "Nous soulignons que nous rassemblons maintenant des faits et des preuves importantes de l’utilisation possible de

armes chimiques", pointant l’impossibilité pour des civils coincés dans la ville d’évacuer.

L’OIAC n’a pas tardé à réagir, se disant préoccupé "par le récent rapport non confirmé sur l’utilisation d’armes chimiques à Marioupol, qui a été relayé par les médias au cours des dernières 24 heures" , a réagi l’organisation. "Cela fait suite à des informations parues dans les médias au cours des dernières semaines sur des bombardements visant des usines chimiques situées en Ukraine, ainsi qu’à des accusations portées par les deux parties concernant une possible utilisation abusive de produits chimiques toxiques" , a complété l’OIAC : une référence aux précédentes attaques de sites industriels abritant des produits chimiques, tels que du chlore, de l’ammoniac, notamment dans l’oblast de Donetsk (est).

Pas de contestation publique

Si la Russie a, dans un premier temps, rejeté la faute sur les Ukrainiens qui auraient piégé leurs propres sites industriels, elle n’a, depuis, pas rendu publiques ses contestations auprès de l’OIAC, alors même que les ukrainiens se sont plaints d’autres attaques d’ordre chimique, en particulier l’explosion d’un réservoir contenant de l’acide citrique dans la région de Lougansk, suite à un bombardement le 5 avril.

« Depuis le début du conflit, le Secrétariat technique de l’OIAC est resté en contact avec les États parties concernés » , a toutefois fait savoir l’organisation, mardi, rappelant que son secrétariat technique suivait « sans interruption la situation autour des sites industriels chimiques déclarés en Ukraine. »