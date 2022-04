Ensuite, on peut connaître mieux les substances problématiques grâce aux prick tests, où le médecin dépose une goutte d’allergène préparé de manière industrielle … ou un morceau d’aliment, sur la peau du patient et qui les introduit dans la peau par une petite gratte pour voir si la peau réagit. Pour ces tests cutanés, le médecin a prévenu: pas d’antihistaminiques dans les huit à dix jours précédant le test! Mais pour la batterie de tests suivant, les patchs, là, les antihistaminiques sont permis. Comment cela se fait-il?

L’atopie

L’allergie dont on peut souffrir dès la petite enfance, à caractère héréditaire, c’est l’atopie . Selon l’Inserm, les manifestations les plus courantes sont au niveau cutané (15-20%) – eczéma ou urticaire, à égalité avec la rhinite (dont le célèbre rhume des foins !), conjonctivite, asthme (7-10%) et symptômes digestifs. Ce sont des allergies aux pollens, aux poils d’animaux, aux moisissures, et des allergies alimentaires…parfois secondaires aux allergies croisées .

Chez le patient atopique, ce sont les mastocytes qui libèrent, entre autres, une substance – l’histamine – qui provoque une réponse inflammatoire à certaines protéines.Les antihistaminiques, bien connus des allergiques, protègent les cellules en les empêchant de réagir à l’histamine.

Il existe des désensibilisations contre ces allergies. Heureusement, car certaines peuvent provoquer des chocs anaphylactiques et un œdème de Quincke , potentiellement mortels.

Cette allergie non héréditaire est causée par le contact avec une substance chimique. Il s’agit aussi d’un "bug" de notre système immunitaire, mais cette fois, les lymphocytes T sont fautifs.

Les personnes souffrant de dermatites atopiques sont plus à risque de développer une allergie de contact, parce que leur peau est fragilisée par l’allergie, et plus perméable aux substances chimiques provoquant l’allergie de contact. Et contre cette allergie, à part les corticoïdes et l’éviction de l’allergène de contact, il n’y a pas de traitement.