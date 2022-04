Ce mercredi à la télé: les choix de la rédaction

Nouvel opus pour la collection Disparition inquiétante , avec Julie Depardieu et Brigitte Lahaie. Léonore Etchegarray (Julie Depardieu), dix ans dans la police, deux gamins et un mec en or, a décidé de passer de l’autre côté en devenant magistrat. Lisa Ferrer n’a plus donné signe de vie après une réunion de travail mouvementée. Pour Léonore, accompagnée du commissaire Amar (Pierre Rochefort), il y a urgence à éclaircir les circonstances exactes de sa disparition…

France 2, 21.10

FILM

Dialogue avec mon jardinier

Après une belle carrière à Paris, un peintre (Daniel Auteuil) décide de revenir dans sa maison de jeunesse dans le centre de la France. Autour de la bâtisse s’étend un grand terrain qu’il n’aura ni le goût, ni le talent d’entretenir. Il passe une petite annonce pour recruter un jardinier et tombe sur un ancien de l’école (Jean-Pierre Darroussin). Le peintre découvre par touches impressionnistes un homme qui d’abord l’intrigue, puis l’émerveille par la franchise et la simplicité de son regard sur le monde…

La Une, 20.20

CONCERT

Basique, le concert: Clara Luciani

Pour ce concert, Basique a mis en place un dispositif unique, qui permettra aux téléspectateurs d’être en immersion dans le spectacle sans être présents dans la salle. En une heure de live, nous voyagerons dans le monde de Clara. Elle interprétera des morceaux de son dernier album comme Le reste, Amour Toujours ou encore Respire encore , mais également des chansons phares extraites de son premier disque Sainte-Victoire certifié triple platine comme La Baie, Ma Sœur mais aussi le célèbre La Grenade.

France 4, 21.10