Les médecins de Charleroi n’ont pas voulu lui faire de tests d’allergie pendant un an.On lui prescrivait de la pommade à base de cortisone, du coup, sa peau était affinée. On me regardait de travers quand je l’emmenais faire des courses ."

Ses premiers prick tests – les petites grattes où l’on dépose sur la peau un produit potentiellement allergisant– sont tous positifs: 18 sur 18." Il est allergique aux chats, aux chiens, aux chevaux, aux lapins, aux acariens, etc ." Mais s’il n’a pas de tapis ni tenture dans sa chambre, il y en a ailleurs dans la maison, de même que des animaux de compagnie.

Jusqu’à quatre ans, Sébastien souffre exclusivement d’eczéma."Puis, il a eu de l’asthme de 4 à 17 ans. Et maintenant, c’est les deux", dit sa maman. Il utilise des antihistaminiques, des crèmes hydratantes qu’il doit acheter en pharmacie, comme ses savons et shampoings." On m’avait dit d’utiliser la lessive Le Chat machine, pour limiter l’eczéma, mais il y est allergique. Il ne supporte que le Dash, mais sans adoucissant! ". Il bénéficie d’allocations majorées jusqu’à ses 21 ans pour aider la famille à faire face aux frais engendrés par les soins.

Parfois, quand Sébastien fait une crise d’asthme, il prend du Medrol (un corticoïde puissant).Mais depuis un an, il a tous les 15 jours des piqûres d’un nouveau traitement immunomodulateurs. Et malgré l’inconfort des piqûres dans le ventre, ça a nettement amélioré sa qualité de vie.