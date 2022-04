119 cas confirmés et 31 probables détectés dans dix pays

En date du 8 avril, 119 cas confirmés et 31 probables d’infections à la salmonelle ont été signalés en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. La plupart des infections ont été enregistrées chez des enfants de moins de dix ans, indiquent mardi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).