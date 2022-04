«Un changement climatique inattendu» sur Neptune: l’été connaît un coup de froid

"Ce changement était inattendu", a remarqué Michael Roman, astronome à l’Université britannique de Leicester, responsable de l’étude et cité dans un communiqué de l’Observatoire européen austral (ESO).

Coup de froid

Les scientifiques avaient jusqu’ici peu d’informations sur les variations de température de son atmosphère. "Puisque nous observons Neptune depuis le début de son été austral, nous nous attendions à ce que les températures augmentent lentement, pas qu’elles deviennent plus froides", a expliqué Michael Roman.

Selon les observations de l’étude, la température moyenne de l’astre a baissé d’environ 8°C entre 2003 et 2018. Un chiffre à comparer avec sa température moyenne de -200°C et qui rend bien compte de la difficulté à la mesurer depuis la Terre.

"Ce genre d’étude n’est possible que par la sensibilité des images infra-rouge de grands télescopes comme le VLT. Ils permettent d’observer Neptune nettement, et ces moyens ne sont disponibles que depuis vingt ans", a expliqué le Pr. Leigh Fletcher, co-auteur de l’étude et astronome à l’Université de Leicester.

Coup de chaud

Les observations ont mis au jour un autre phénomène, le réchauffement brusque du pôle sud de la planète, de quelque 11°C en 2018 et 2020.

Les mesures ont été effectuées en étudiant le rayonnement infra-rouge émis depuis la stratosphère de la planète, une couche de l’atmosphère située juste au-dessus de celle couvrant la surface.

Les scientifiques ne s’expliquent pas la cause de ces changements de température. Ils supposent des évolutions dans la chimie de la stratosphère, des phénomènes aléatoires ou encore un lien avec le cycle solaire.

Neptune, une planète encore peu connue

Les scientifiques savent encore relativement peu de choses sur Neptune, huitième planète du système solaire.

Planète la plus éloignée de notre étoile, à environ trente fois la distance Terre-Soleil, elle luisait trop faiblement pour être bien étudiée par les télescopes d’ancienne génération.

Il a fallu attendre la visite de la sonde Voyager 2, en 1989, pour obtenir les premières images nettes de cette autre planète bleue. Depuis, elle est scrutée notamment grâce au télescope spatial Hubble et au Très grand télescope de l’ESO (VLT) au Chili.

Avec un cœur probablement rocheux enveloppé d’un mélange d’eau, d’ammoniac et de méthane à l’état solide, cette géante de glace possède une atmosphère très dynamique, rappelle l’étude parue dans The Planetary Science Journal. Les vents sont les plus violents enregistrés sur une planète du système solaire, à plus de 2.000 km/h, et le système nuageux est capable de la faire changer d’apparence en quelques jours.