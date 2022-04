L'UE cherche des alternatives au pétrole russe

Précieux pétrole

"Ce n’est pas parce qu’on a adopté le cinquième paquet que tout le monde maintenant se repose ", nous confie-t-on au sein du microcosme européen, bien que l’on admette sans peine que le travail a été intense ces derniers jours et qu’il y aura nécessairement "un creux " entre le cinquième paquet de sanctions et le sixième. S’il n’est toujours pas question de se priver de gaz russe à l’échelle des 27, la question du pétrole s’est en revanche glissée dans les discussions entre États membres en ce début de semaine, ce qui était encore "inenvisageable il y a de cela encore deux semaines" , nous glisse-t-on.

"La grande question qui n’est pas résolue et sur laquelle on est en train de travailler c’est le pétrole, qui serait éventuellement inclus dans ce paquet" , souffle-t-on au sein de la bulle diplomatique européenne. "Si c’est le cas ce serait majeur: là on parle d’une source de financement énormissime du PIB de la Russie qui serait directement touchée par un arrêt de l’importation de pétrole russe vers l’Europe."

Après le charbon, le pétrole ? Certains diplomates veulent croire qu’il y aurait des alternatives pour se passer de cet hydrocarbure. "Aujourd’hui on sent bien que la donne change, que les États sont de plus en plus conscients qu’il faut aller de l’avant, trouver des alternatives, et donc les lignes sont en train de bouger…" , nous explique-t-on. La Belgique, par la voix de la ministre des affaires Étrangères Sophie Wilmès, s’est prononcée en faveur d’un sixième paquet de sanctions, rappelant toutefois que celles-ci devaient pouvoir "s’inscrire dans la durée" . La ministre a par ailleurs précisé en début de semaine que les autorités belges travaillaient à la réouverture de l’ambassade à Kiev, évacuée alors que la ville était sous la pression des bombardements et d’un encerclement par les troupes russes.

Les armes, la priorité

Si d’autres événements dramatiques en Ukraine pourraient accélérer l’adoption d’un sixième paquet de sanctions, il n’est toutefois pas attendu que celui-ci soit pour tout de suite : la priorité des priorités est bien de fournir l’Ukraine en armes et munitions lourdes, comme l’ont plébiscité en chœur la Commission et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

L’Ukraine, qui reçoit également une forte aide des Britanniques et des États-Unis, s’attend à un violentassaut final sur Marioupol, assiégée depuis plus de quarante jours. Ce qui permettrait à la Russie de relier la Crimée et le Donbass, où les combats font toujours rage.