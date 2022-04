Les limousines en question sont dans l’étable en train de nettoyer leurs naseaux d’un coup de langue. Et le Parlement européen, elles connaissent: elles ont déjà "reçu" en team building des dizaines de fonctionnaires européens de la Direction Générale Agriculture. C’était notamment en 2017. Et parmi les thématiques du jour, il y avait déjà "comment nourrir le monde en 2030".

Avec la guerre en Ukraine, l’échéance a changé. Les projets aussi.C’est de ça que sont venus parler les députés européens Benoît Lutgen (Les Engagés, groupe PPE) et Marc Tarabella (PS, groupe des socialistes et démocrates), aux côtés de Dominique Jacques, président de l’Union nationale des agrobiologistes belges (UNAB).

La purge

Les députés européens viennent d’adopter en commission Agriculture du Parlement un rapport sur l’agriculture bio. Benoit Lutgen et Marc Tarabella sont tous les deux membres de cette commission. Le texte propose une série de mesures pour que les Etats membres soutiennent leur agriculture biologique.

"Nous sommes à la croisée des chemins ", prévient marc Tarabella.En effet, alors que ce plan d’action de soutien au bio doit être voté en plénière le 2 mai prochain, on purge les plans européens de certaines mesures destinées à limiter l’impact environnemental et climatique de la production agricole (la stratégie Farm to Fork).

La guerre en Ukraine et les menaces de pénurie alimentaire qu’elle fait peser tombent à pic pour certains, selon Marc Tarabella.

«L’un ET l’autre»

" Des élus conservateurs et libéraux soutiennent l’agrobusiness à outrance et l’hyperproductivité. Or, le modèle hyperproductiviste n’a jamais réglé la faim dans le monde, souligne le député européen PS. Et je constate que le projet de consacrer 25%des surfaces agricoles au bio d’ici 2030 a totalement disparu de la version du Parlement européen. Il est également question d’un report de la promesse de diminuer de 50%l’utilisation des pesticides. "

La crise actuelle remet plutôt en cause le maintien d’un système basé sur les élevages intensifs dépendants des importations à bas prix et de la spéculation sur les marchés globalisés

Benoit Lutgen pense lui aussi que la guerre en Ukraine ne doit pas être un prétexte pour mettre à mal l’ensemble des critères environnementaux promis par l’Europe." Mais il faut garantir une indépendance alimentaire (idem pour l’énergie, la défense, le numérique et la santé) tout en soutenant en parallèle l’agriculture dans son ensemble, en ce compris l’agriculture bio.Ce n’est pas l’un ou l’autre mais l’un et l’autre ", martèle le Bastognard.

«Absurde»

Quant à Dominique Jacques (UNAB), comme il l’a déjà dit dans une carte blanche toute récente, " la crise actuelle remet plutôt en cause le maintien d’un système basé sur les élevages intensifs dépendants des importations à bas prix et de la spéculation sur les marchés globalisés ".

Et l’impact de la guerre et de la crise, son secteur la subit de façon très nette: " Les prix d’achat du bio au producteur flirtent avec ceux du conventionnel, ce qui ne reflète pas les externalités du système agroalimentaire globalisé sur l’environnement et la santé. Cette situation est absurde. Si elle dure, il y a peu de chance d’atteindre un jour les objectifs du plan bio 2030 ".