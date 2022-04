Mais à l’heure où plus de deux cents écoles de l’enseignement fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles pratiquent l’immersion en néerlandais et/ou anglais, les stages de langue ont-ils toujours la cote?

Oui, répond sans hésiter Roland Bartholomé, directeur commercial au CERAN, organisme spécialisé dans les stages d’immersion. " Ce n’est pas l’un ou l’autre: il ne faut pas opposer les deux approches. L’immersion à l’école est bonne pour les jeunes pour qui ça fonctionne mais cela peut demander une certaine préparation ou bien un renforcement des acquis ."

Même constat du côté du CLL Centres de langues. " Parmi nos inscrits, il y a de plus en plus d’enfants qui sont en classe d’immersion tant en néerlandais qu’en anglais, explique Carsten Booth, responsable pédagogique. Depuis plusieurs années, en été, on a des étudiants scolarisés dans des écoles internationales qui suivent un stage pour être en contact avec la culture anglophone, néerlandophone ou bien francophone. Même les connaissances scolaires sont très avancées, c’est très important de pouvoir se faire des amis, développer sa sociabilité."

D’abord l’anglais

Le CERAN, dont le siège se trouve à Spa, accueille aussi bien les adultes que les jeunes de 9 à 17 ans en stage résidentiel d’une semaine. L’immersion y est particulièrement intensive: cours de 8h30 à 16 heures, dans une classe de maximum 9 participants, obligation de parler la langue pendant toutes les activités y compris les repas. Une centaine de jeunes se sont inscrits pour la période de Pâques.

" Les Belges représentent seulement 20% de notre clientèle , précise Roland Bartholomé. Parmi eux, il y a des jeunes qui vont partir refaire une rhéto à l’étranger ou en Erasmus ". Les jeunes francophones et néerlandophones viennent au CERAN " d’abord pour l’anglais et puis pour la deuxième langue nationale ", ajoute-t-il.

Deux langues qui sont pourtant enseignées dans pratiquement toutes les écoles secondaires du royaume: " Dans une classe de 25 élèves, les jeunes parlent 2 minutes par cours et encore…, tempère Roland Bartholomé. Quand ils quittent l’école à 18 ans, ils ont une connaissance très passive des langues. Ils ont peur de parler… La pratique immersive appliquée chez nous permet d’utiliser la langue dans toutes les situations de la journée même au repas ."

Le CLL, présent à Woluwe, Louvain-la-Neuve et Braine-l’Alleud, accueille en moyenne chaque année 1500 jeunes de 4 à 18 ans. " Il y a une forte demande pour être avec des formateurs natifs et confrontés à des situations pratiques afin d’acquérir des compétences applicables lors d’un séjour à Londres ou en Flandre ", précise Carsten Booth.

Malte sold out

Du côté de Langues vivantes, agence qui organise des séjours linguistiques, on enregistre une diminution des demandes pour les stages d’été résidentiels ou en famille d’accueil.

Le Brexit ayant rendu les séjours en Angleterre, très prisés, plus compliqués, l’agence les a redistribués vers l’Irlande, les États-Unis, le Canada,… et Malte qui a gagné en popularité. " Tous les séjours de cet été pour une des écoles à Malte sont sold out depuis le mois de mars, ce qui n’était jamais arrivé auparavant ", souligne Maxime Bertholet.