Le monde d’hier, La revanche des crevettes pailletées, Vortex, etc.: les 6 sorties cinéma de ce mercredi 13avril

Une présidente, des Russes, des Ukrainiens, du chant et même une bonne vieille amnésie : il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 13 avril. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.