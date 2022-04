L’information a été confirmée par le parquet de Charleroi. Une descente a eu lieu au numéro 33 de la rue Camille Lebon à Marcinelle. Une femme née en 1970 a été retrouvée sans vie hier soir, à son domicile. Le mari, qui a fait appel aux secours, a été privé de liberté dans la foulée.

2. Fusillade à New York: au moins 13 personnes ont été blessées

Au moins 13 personnes ont été blessées mardi matin par des tirs dans le métro de New York, dans l’arrondissement de Brooklyn, et des engins explosifs ont été retrouvés sur place, ont indiqué la police et les pompiers.

Un porte-parole des pompiers a précisé à l’AFP que des "engins explosifs non déclenchés" avaient été retrouvés. Selon un tweet de la police, "il n’y a pas d’engins explosifs opérables à l’heure actuelle".

3. Présidentielle française: les Français de Belgique ont largement plébiscité Macron

Les électeurs français qui ont voté en Belgique, dimanche, lors du premier tour de l’élection présidentielle, ont largement plébiscité Emmanuel Macron, devant Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Marine Le Pen, qui affrontera le président sortant lors du second tour le 24 avril prochain, n’arrive qu’en 5e position, derrière Eric Zemmour.

4. Kim Clijsters met un terme à sa carrière

Kim Clijsters, qui avait repris la compétition en février 2020, ne disputera plus de tournois officiels. La joueuse de tennis l’a annoncé mardi sur le site de la WTA, qui gère le tennis féminin, et son compte Instagram.

5. L’UE cherche des alternatives au pétrole russe

À peine le cinquième de paquet de sanction avalisé par l’UE, voilà qu’un sixième est déjà en préparation. Officiellement, celui-ci n’est pas formellement à l’agenda, mais la Commission et les États membres ont déjà pris les devants, craignant que l’offensive russe dans l’est ukrainien n’engendre un cortège de crimes de guerre façon Boutcha, ou que la Russie n’use d’armes chimiques - si ce n’est déjà fait.