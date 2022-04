La revanche des crevettes pailletées [CRITIQUE[ - Des crevettes congelées au pays de Poutine

Ce qu’on en pense

Les joueurs de water-polo gays inspirés par l’équipe éponyme du co-réalisateur Cédric Le Gallo sont toujours aussi flamboyants. La première scène, sorte d’hommage à Britney Spears et Sailor Moon met d’ailleurs tout de suite dans le bain.

Ce deuxième volet conserve la forme road-movie et l’humeur frivole du précédent. On perd malheureusement l’effet de surprise et un peu de l’essence des crevettes. On ne les voit pratiquement pas dans l’eau et on ne peut admirer leur talent de danseurs qu’au début et à la fin du film. Mais c’est pour mieux se concentrer sur l’aspect politique. L’homophobie prend une bonne claque, toujours avec décalage et humour.

C’est divertissant et pas complètement idiot, donc.

La scène qui touche

La thérapie de conversion pour détourner les homosexuels de leur vice. C’est à la fois désespérant (parce que tout est vrai) et amusant, tellement c’est gros.

Comédie de Cédric Le Gallo et Maxime Govare. Avec Nicolas Gob et Bilal El Atreby. Durée: 1h53.