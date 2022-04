Farid répond à votre question météo: du beau temps ce samedi pour la chasse aux œufs?

ET SUR LE RESTE DU PAYS?

Il s’agira de la journée la plus mitigée de la semaine avec donc ce front froid très affaibli bloqué sur le centre du pays. Un ciel grisonnant et quelques gouttes sur une large bande centrale du territoire. Il fera peut-être un peu plus lumineux sur le sud-est.

L’après-midi, ce petit front ondulera sur le centre se décalant légèrement vers le sud au fil des heures. Une ondée çà et là et l’extrême sud-est qui verra le soleil résister encore un peu bien que fort voilé. En deuxième partie d’après-midi, une averse avec un coup de tonnerre ne sera pas impossible sur le relief où l’air doux d’altitude résiste alors qu’il fera plus frais à la mer avec un temps sec (14-16°C). Sur le centre, une météo sans histoire avec une goutte locale sous un nuage plus épais et toujours 15 à 18°C de max et jusque 20°C sur l’extrême sud. Le vent sera discret de nord-ouest l’après-midi (15-25 km/h).

Le soir, le ciel se dégagera au littoral alors qu’un risque d’ondée très locale subsistera toujours sur le centre et l’est.