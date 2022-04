Atlantis [CRITIQUE] - Ukraine: retour vers le présent

Dans un futur plus ou moins proche, dans une Ukraine plus ou moins actuelle, la guerre avec la Russie vient de se terminer. Le conflit laisse derrière lui un pays traumatisé, qui compte ses morts et panse ses plaies. Devenue denrée rare, l’eau est acheminée par camions. Dans ce contexte désolé, on suit plusieurs récits qui vont se croiser. Comme celui d’un ancien combattant tentant vainement de retrouver un sens à son quotidien. Ou celui d’une ancienne étudiante en archéologie, qui déterre désormais non pas des fossiles mais des cadavres de prisonniers. La chaleur humaine et l’amour sont-ils encore possibles ? Que reste-t-il de l’humanité ?