Quels départements français ont basculé de Macron à Le Pen (et vice versa) ? (vidéo)

Au second tour en 2017, seules deux régions avaient placé Marine Le Pen en tête au second tour : le Pas-de-Calais et l’Aisne, deux régions où la candidate du RN a de nouveau performé lors de ce premier tour (près de 40 pourcents des suffrages exprimés dans l’Aisne, même chose dans le Pas-de-Calais.) En 2017, au second tour, le reste du pays avait alors placé Emmanuel Macron devant Marine Le Pen, faisant de lui, à une large majorité, le huitième président de la république française.

Langues brunes

Si, a priori, le second tour ne devrait pas réserver de surprise (la répartition étant grossièrement la même), quelques différences notables, pas perceptibles immédiatement, interpellent.En premier lieu, on notera la progression du vote d’extrême droite dans les régions qui votaient déjà pour Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle. Dans le nord et l’est, par exemple, cinq départements ont encore accentué leur tendance extrême : c’est le cas du Pas-de-Calais et de l’Aisne, mais aussi des Ardennes, de la Meuse et de la Haute Marne.

Idem dans le sud où certains départements, déjà favorables au RN en 2017, ont encore "bruni" : c’est le cas des Pyrénées orientales, et juste au dessus, de son voisin, l’Aude. Si l’on remonte un peu plus vers le nord-ouest, une nouvelle "langue" Lepéniste se dessine et se renforce dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, ainsi que dans le Lot-et-Garonne et la "grande" Dordogne. Une région qui, quatre ans plus tôt, avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages...

Macron a progressé dans l’est

Ce constat qui peut paraître alarmiste ne doit pas masquer le fait qu’Emmanuel Macron a progressé dans certains départements auparavant Lepénistes, et dans des proportions indiscutables : l’Ain, qui avait placé l’extrême droite en tête au premier tour il y a quatre ans, est désormais bel et bien Macroniste (de peu). Même chose, juste au dessus, dans le département voisin, en Saône et Loire. Plus à l’est, Macron est également arrivé en tête dans le haut Rhin et le bas Rhin, ainsi que dans le Doubs, plus au sud : encore trois départements qui lui avaient préféré l’extrême droite au premier tour en 2017.

Pas de changement, en revanche, pour le centre : l’Allié, la Nièvre, le Cher, la Creuse, sont autant de bassins qui placent l’extrême droite en pôle position, mais dans des proportions moindres qu’au sud et au nord.

Les malheurs de LR font le bonheur de Macron

Voici une dernière observation qui aura peut-être son importance lors du second tour : les départements gagnés par la droite du candidat François Fillon en 2017 (Mayenne, Sarthe, Orne, Lozère, et surtout Haute-Savoie), n’ont pas profité à Marine Le Pen mais bien à Emmanuel Macron.