Présidentielle : les deux prétendants à la conquête du terrain, chacun dans son style

Terrain, terrain, télé

D’emblée, le président entendait visiblement jouer sur le terrain privilégié de la candidate du RN : ce lundi, Macron s’est rendu dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, où Marine Le Pen l’a devancé (lire ci-contre). "J’ai un socle, il est là, il est plus fort qu’il y a cinq ans mais je ne veux pas faire comme si de rien n’était", a déclaré le président en visite àDenain, l’une des plus pauvres de France. Puis le président sortant a filé du côté de Carvin et Lens, encore deux villes où le RN est arrivé en tête (à Lens, près de 40 pourcents des électeurs se sont exprimés en faveur de Marine Le Pen, quand Macron n’y a recueilli qu’environ 20 pourcents des suffrages). Un marathon de terrain ponctué par une intervention sur BFMTV en direct de Carvin, où le score entre les deux prétendants est du même ordre de grandeur.

Cap à l’est

Après le nord, Macron met ce mardi le cap à l’est, direction Mulhouse et Châtenois. Dans ces villes du Haut et Bas Rhin, deux départements qui ont basculé dans l’escarcelle du président sortant (lire ci-contre) au premier tour, Emmanuel Macron jouera une partition dédiée à la santé et à la sécurité. D’abord à Mulhouse, où le président s’entretiendra avec des personnels de santé (à huis clos) ; puis à Châtenois, pour parler "sécurité de proximité", à en croire le quotidien L’Alsace .

En guise de baroud d’honneur dans l’est, Macron conclura sa journée à Strasbourg pour une première grande réunion de campagne. Tout un symbole : la ville qui accueille le Parlement européen s’est prononcée en faveur de Jean-Luc Mélenchon (plus de 35 pourcents), plaçant Macron en seconde position, à 30 pourcents. L’occasion pour le président d’y consolider son assise (Marine Le Pen y a fait à peine plus de 11pourcents), et de rappeler son attachement à l’Union européenne, une construction que sa rivale ne porte franchement pas dans son cœur….

Le Pen joue le terrain, encore

Ce lundi, pendant que ses proches lieutenants prenaient soin d’écarter l’hypothèse d’une franche alliance avec les troupes Zemmouristes, jugées trop clivantes par la candidate d’extrême droite, Marine Le Pen était en déplacement dans l’Yonne, un département où elle est arrivée largement en tête devant Emmanuel Macron. Au programme, rencontre avec un agriculteur et ode à la ruralité, sans oublier les thèmes que la candidate rabâche depuis des semaines : inflation, pouvoir d’achat en berne et baisses des charges patronales pour les petites et moyennes entreprises. Au cours de sa visite, un agriculteur lui glisse : "Moi j’étais éleveur, je ne pourrais plus faire ça aujourd’hui" , déplore ce dernier, décrivant une situation économique au bord du précipice. Le Pen hoche la tête, compatissante, tandis que les dizaines de caméras présentes n’en manquent pas une miette. Plus tard, place à la traditionnelle séance de selfies. "Et bon courage pour le débat!" , lui lance une admiratrice. Celui-ci se tiendra dans moins de dix jours. Il y a cinq ans, son impréparation lui avait coûté très cher