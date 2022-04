S’il fête cette année ses vingt ans, le traumatisme de 2002 reste bien vivace dans certains esprits. À cette époque, plus de 28% des Français avaient boudé les urnes lors du premier tour. Un record. Le favori à l’Élysée, Lionel Jospin, en avait alors fait les frais; contre toute attente, le Front national (ex-Rassemblement national) de Jean-Marie Le Pen lui volait la vedette, atteignant pour la première fois de son histoire le second tour (face au président sortant, Jacques Chirac). Une forte mobilisation citoyenne – baptisée "le Front républicain" – s’en était alors suivie pour faire barrage à l’extrême droite lors du second tour.

Un taux proche du record

S’il était fortement redescendu lors du scrutin suivant en 2007, le taux d’abstention est resté important. Désapprobation des candidats en lice, désintérêt pour la politique, érosion du Front républicain: les facteurs de ce regain de l’abstentionnisme sont multiples. Mais plutôt que de se stabiliser, ce taux a depuis remonté: 16% en 2007, 20% en 2012 et 22% en 2017. Avec plus de 26% sur ce premier tour, l’abstention a donc atteint, à défaut d’un nouveau record, un score extrêmement élevé.

Porcherie

En 1986, alors qu’un étudiant franco-algérien se faisait mortellement passer à tabac, une mobilisation sans précédent de la jeunesse française prenait d’assaut la rue, scandant un slogan repris en chœur par toute la punk culture du moment: " La jeunesse emmerde le front national ". Trouvant dans le groupe Beurrier Noir – auteur du titre Porcherie écrit en réaction au score obtenu par le FN lors des européennes de 1984 – le porte-voix idéal d’une France en quête d’un nouvel idéal solidaire loin des idées radicales du père Le Pen, cette jeunesse avait longtemps maintenu cette posture, et avec elle ses propres enfants, ceux-ci n’hésitant pas à descendre à leur tour dans la rue au lendemain du premier tour de la présidentielle de 2002 et la percée du FN.

Mais, aujourd’hui, cette France qui ne se reconnaît plus pour une large part dans la vie politique s’est fracturée, a perdu l’envie ou la nécessité de se mobiliser. Quand elle ne se laisse pas carrément séduire par cet ennemi qu’elle combattait autrefois.