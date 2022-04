Guerre en Ukraine: ce qu’il faut savoir ce lundi 11 avril 2022

"Selon nos informations, l’ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l’Est. L’attaque aura lieu très prochainement", a averti le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianik.

1. L’Est

"Les bombardements russes ont continué dans les régions de Lougansk et Donetsk, les forces ukrainiennes repoussant plusieurs assauts et détruisant des chars russes, des véhicules et de l’artillerie", écrit sur Twitter le ministère britannique de la Défense.

L’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW) évoque pour sa part un redéploiement russe vers la zone de Kharkiv pour "soutenir l’offensive depuis le sud d’Izyoum vers Slovyansk et Barvinkove".

L’aéroport de Dnipro, grande ville de l’Est, a été "complètement détruit" par les Russes, a annoncé le gouverneur régional dimanche. Cette cité industrielle d’un million d’habitants traversée par le fleuve Dniepr, marque la limite des régions orientales du pays.

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l’Ukraine, Moscou a fait sa priorité de la conquête totale du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses.

2. Le Sud

"Aujourd’hui sera probablement l’ultime bataille" à Marioupol "car nos munitions s’épuisent", a écrit lundi sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale ukrainienne.

Le chef des séparatistes prorusses de Donetsk a affirmé quelques heures après que ses forces avaient conquis entièrement la zone portuaire de Marioupol, assiégée depuis plus d’un mois.

Le port "est déjà sous notre contrôle", a déclaré Denis Pouchiline, cité par les agences de presse russes. Le représentant de l’armée séparatiste, Edouard Bassourine, a lui affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans les immenses usines "Azovstal" et "Azovmach".

De source militaire occidentale, il restait encore ce week-end 3.000 soldats ukrainiens à l’intérieur de la cité, en position défensive.

Les Russes ont lancé dimanche des attaques contre des points récemment gagnés par les Ukrainiens à Osokorkivka (nord de Kheron) et Oleksandrivka (Ouest de Kherson), selon l’ISW.

"Les contre-attaques ukrainiennes continuent de mettre les Russes sur la défensive" et des "assauts de plus grande importance sur la ville de Kherson elle-même" sont possibles dans les semaines qui viennent.

3. Kiev et le Nord

Des bombardements à Kharkiv (nord-est) et dans sa banlieue ont fait au moins deux morts dimanche, a annoncé le gouverneur régional Oleg Sinegoubov sur Facebook. Selon lui, la ville et sa banlieue, point d’entrée stratégique des forces russes vers le Donbass, ont été bombardés 66 fois en 24 heures.

4. Bilan humain

Aucun bilan récent des victimes civiles n’est disponible mais il dépasse probablement la dizaine de milliers de morts. Les nombreux cadavres retrouvés à Boutcha, près de Kiev, ont provoqué une indignation internationale.

L’utilisation par la Russie de projectiles non guidés "augmente considérablement le risque de nouvelles victimes civiles", dénonçait lundi le ministère britannique de la Défense.

Plus de 1.200 corps avaient été découverts dimanche dans la région de Kiev, en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes, selon le parquet général d’Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a par ailleurs évalué lundi à des "dizaines de milliers" le nombre de personnes tuées à Marioupol.

Sur le plan militaire, le Kremlin a récemment admis des "pertes importantes", mais sans les quantifier. Fin mars, Moscou avait reconnu la mort de 1.351 soldats pour 3.825 blessés, premiers chiffres depuis plus de trois semaines.

Mais les sources occidentales parlent à l’unisson d’au moins le double de morts côté russe, Kiev allant même jusqu’à 12.000.

Côté ukrainien, le dernier chiffre officiel date du 12 mars, avec "environ 1.300" militaires tués. Un bilan qui n’a plus aucun sens.

5. Réfugiés et déplacés

Plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l’invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

L’ONU estime aussi à 7,1 millions le nombre de déplacés à l’intérieur du pays.

Au total, ce sont donc plus de 11,5 millions de personnes, plus d’un quart de la population, qui ont dû quitter leurs foyers soit en traversant la frontière pour gagner les pays limitrophes, soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine.

6. Alexander De Croo exprime la solidarité belge aux pays voisins de l’Ukraine

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a entamé lundi une mission de trois jours en Europe orientale qui le mènera successivement en Slovaquie, Pologne, Roumanie et Moldavie.

Le voyage se déroule dans un cadre particulier, celui de la guerre en Ukraine. Le chef du gouvernement a dit porter un message de solidarité avec les pays frontaliers, aux premières loges d’un conflit qui ébranle le continent européen.

7. Les 27 discutent d’un embargo sur le pétrole russe

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne sont réunis ce lundi à Luxembourg pour discuter de nouvelles sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine et les crimes de guerre dont les Occidentaux l’accusent.

Un embargo sur le pétrole russe ne figure pas officiellement à l’ordre du jour, mais ce point devrait être mis sur la table par plusieurs États membres.

