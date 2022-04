Il l’a pourtant fait ce lundi, dans les colonnes du Standaard .Regrettant amèrement la décision du fédéral d’économiser 83millions sur les nouveaux moyens qui venaient d’être annoncés (310 millions de plus d’ici à 2024), il réclame un Plan Marshall pour la police fédérale.Et suggère de passer de 185 zones de police à 50 en Belgique.Ce serait une économie importante à long terme, prône-t-il.

" Cette sortie dans la presse, c’est un cri d’alarme , décrypte Eddy Quaino, permanent Police à la CGSP-Admi. Mais nous, nous sommes attachés à une police de proximité.Réduire le nombre de zones de police, ça relève d’une gestion des coûts. Et ce genre de politique se fera toujours au détriment du service aux citoyens. "

Sous-financement

Cette proposition de fusion des zones de police rappelle une autre époque à Eddy Quaino: le temps de l’ancienne gendarmerie et du regroupement des districts pour en faire des mégadistricts. " C’est la même vieille philosophie de réduction des budgets ", confirme-t-il.

Que la police fédérale manque de moyens au point de devoir abandonner certaines de ses missions, comme le décrit le commissaire général, le permanent syndical ne dira vraiment pas le contraire." J’ai plein d’exemples ", dit-il.

Ainsi, la cellule antiterroriste (la DR3, qui dépend de la police fédérale judiciaire) a réduit ses effectifs de 50 à 70%, par manque de moyens. " On pense aussi à la police des chemins de fer, qui ne peut plus assurer sa mission que sur les quais, dans les trains et sur les voies, mais pas dans les gares où la police locale doit prendre le relais ", explique le syndicaliste. Idem pour la gestion des grands événements: " La police fédérale devait venir en renfort. Elle ne peut plus assumer. C’est la police locale qui doit systématiquement aider… "

Quant aux stands de tir, un groupe de travail avait prévu la rénovation et la mise aux normes de 18d’entre eux et la construction de 14 nouvelles unités d’ici à 2030." Il y a une dizaine de jours, on a appris que ces 14 nouveaux stands passaient à la trappe.Entre autres exemples des besoins qui ne sont pas rencontrés… "

L’argent du crime

Il faut refinancer, dit-il.Comment? Eddy Quaino rappelle le " super travail " de la police qui a mené il y a un an au démantèlement du système Sky ECC (cryptage des communications de groupes criminels). "On peut déjà récupérer un ou deux milliards grâce à cette opération.Mais selon le juge d’instruction Michel Claise, la grande criminalité financière, c’est 25à 30milliards qui, chaque année, échappent fiscalement au gouvernement.Puisqu’il faut des moyens supplémentaires, on peut aussi aller les chercher là. Mais personne n’a jamais vraiment investi dans cette direction. "

Dans le même ordre d’idées, il n’y a plus de moyens pour la police judiciaire fédérale spécialisée dans la lutte contre le trafic de biens culturels." Alors que c’est un vecteur utilisé par les criminels pour blanchir de l’argent ou financer le terrorisme ", fait remarquer Eddy Quaino. Pas de moyens pour enquêter, donc pas de nouvelles ressources pour le fédéral. " Tout est imbriqué… "

Revoir la norme KUL

Bref, au lieu de chercher à réduire les coûts, " il faut réinvestir dans la police fédérale et dans la police locale" , plaide-t-il. Sans oublier que, dans les zones de police, " avec les deux sauts d’index et une revalorisation salariale à envisager, il y a des charges énormes" et il va falloir adapter les normes de financement." La norme KUL, qui organise actuellement ce financement, n’a pas été revue depuis 20ans. C’est un enjeu fondamental", insiste le permanent syndical.