Une France «fatiguée» qui se love à droite

La gauche en échec

Ce n’est pas une surprise non plus, la gauche française rate son rendez-vous avec le peuple français : le tribun de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon améliore son score de 2017, mais il n’est pas parvenu, avec ces quelque 20 % des voix, à se hisser au second tour. Sans appeler explicitement à voter Emmanuel Macron, le troisième homme a quand même appelé par quatre fois ses électeurs à "ne pas donner une seule voix à madame Le Pen". Il a aussi annoncé, à demi-mots, son intention de ne plus se présenter devant le peuple : "Vous (NDLR : les Insoumis) êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, et la suivante. Maintenant, c’est à vous de faire."

Pour Yannick Jadot (EELV), il était temps que cela se termine : avec moins de 5 % des suffrages, l’écologiste fait moins bien qu’en 2017, lorsque les verts s’étaient alliés au socialiste Benoît Hamon pour tenter de rassembler largement l’électorat progressiste. Si les socialistes s’étaient alliés aux écologistes pour cette élection, ça n’aurait d’ailleurs pas changé grand-chose : la maire de Paris Anne Hidalgo emporte environ 2 % des voix, le pire score jamais enregistré pour le parti Socialiste français. Elle est même devancée par le communiste Fabien Roussel (environ 2,5 % des voix). Le chantre de la France "des jours heureux", amateur de bonne chère et d’équité sociale, a mené une campagne qui s’est voulue chaleureuse : il est largement devant ses camarades d’extrême gauche, Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou (NPA), qui terminent respectivement avec 0,6 et 0,8 pourcents des suffrages.

LR vaporisé

À droite, Valérie Pécresse (LR), n’est pas parvenue à limiter la casse : le parti de la droite traditionnelle passe largement sous la barre des 10 %, ne rassemblant qu’environ 5 % des voix derrière la surprise de cette campagne présidentielle, Éric Zemmour. Le score de l’ex-polémiste, au discours xénophobe et révisionniste, a séduit un peu plus de 7 % de l’électorat français. C’est un demi-échec pour Zemmour, qui croyait dur comme fer à un second tour face au président sortant. "Je suis certain que bientôt nous l’emporteront" , a-t-il déclaré, avant d’appeler à voter pour Marine Le Pen.

La tentation conspirationniste

La pandémie a, semble-t-il, pesé sur cette élection. En témoignent les scores loin d’être négligeables de Jean Lassalle (3,20%), fameux "berger" contestataire qui véhicule une image sympathique auprès d’une partie de la population française. Mais qui a aussi tenu des discours teintés de complotisme pendant la pandémie et la campagne, que ce soit à propos des médias ou des vaccins anticovid. Des discours pas très éloignés de ceux de Nicolas Dupont-Aignan (2,20 % des voix), habitué à courir derrière l’extrême droite mais pas avare de complotisme : en fin de campagne, ce dernier déclarait vouloir nommer le professeur Didier Raoult, scientifique massivement désavoué par ses pairs, au poste de ministre de la santé.

L’abstention très haute

Plus généralement, l’autre grande gagnante de ce premier tour semble être l’abstention, fort élevée : plus de 26 % des électeurs ont en effet boudé les urnes ce dimanche (lire également en p5).

Outre le score élevé de l’extrême droite sur cette élection (plus de 40 pourcents si l’on additionne les scores de Le Pen, Zemmour, et Dupont Aignan), une telle abstention reflète sans doute l’image d’une France "à bout de souffle" , comme nous l’expliquait, quelques jours avant ce scrutin, la politologue française Virginie Martin.

Cette France (en tout cas, celle qui a voté, soit trois électeurs sur quatre), a massivement choisi la droite dans toutes ses nuances, de l’extrême révisionnisme de Zemmour à l’ultra-libéralisme progressiste de Macron, en passant par la xénophobie paranoïaque d’un Dupont-Aignan et l’ultra-sécuritarisme d’une Valérie Pécresse.

Fin de campagne explosive

Les crises sont passées par là.Dont celle des gilets jaunes (2018), qui a mis en lumières les graves difficultés économiques d’une partie du pays, touché de plein fouet par la hausse du prix du carburant - problématique qui ne semble pas en passe d’être résolue de sitôt, situation internationale oblige. Nul doute que la candidate d’extrême droite appuiera un maximum là-dessus ces prochains jours...