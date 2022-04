Un scrutin confisqué par la droite et ses thématiques

Avec la présence d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au second tour, la droite sera bien représentée. Si le président sortant se défend de se situer sur une ligne gauche-droite de la politique, préférant se revendiquer "progressiste" face aux conservateurs, ses choix posés et la politique menée depuis 5 ans ne trompent pas: Macron imprime sa marque dans le sens de la droite libérale.