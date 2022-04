Pour Jean-Luc Mélenchon, le «trou de souris» n’était pas assez grand

Gauche morcelée

Surtout, ce nouvel échec préfigure la fin de ses ambitions présidentielles. Car, à 70 ans, cet ancien et éphémère ministre (2000-2002) sous le gouvernement Jospin devrait logiquement faire un pas de côté, au sein d’une gauche où le morcellement des tendances est apparu plus marqué que jamais.

Plus encore que briguer le fauteuil présidentiel, c’est précisément incarner le rassembleur de toute la gauche qu’ambitionnait celui qui se démarque de la classe politique par ses positions antilibérales mêlées de rêve de révolution citoyenne.

Or, s’il est vrai qu’il est apparu au fur et à mesure de cette campagne comme le meilleur atout de la gauche en vue de l’accession au second tour, les autres leaders n’avaient pas voulu désarmer pour autant. Qui sait ce qu’il serait advenu si les Hidalgo, Roussel et autre Jadot avaient décidé, in fine , de se retirer du scrutin?

Vote utile

Toutefois, attribuer l’échec de Mélenchon au seul morcellement de la gauche politique serait réducteur.

Au sein de la population, nombreux sont ceux qui s’étaient, en désespoir de cause, ralliés au leader de la France Insoumise dans le but précis de faire barrage à l’extrême droite. L’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait d’ailleurs franchi le pas dernièrement, elle qui s’était dans un premier temps portée candidate pour emmener toutes les gauches lors de ce premier tour.

Ce "vote utile" que pouvait ainsi représenter Mélenchon n’a cependant pas séduit les "fâchés pas fachos", ces Français en quête d’une rupture et qui se sont, pour toute une frange de la classe ouvrière, finalement rangés de l’autre côté de l’échiquier, derrière Marine Le Pen.

Ligne radicale

C’est donc chez les classes plus éduquées que le vieux briscard a tenté de faire son marché, tout en maintenant ses positions parfois radicales sur les grands combats historiques de la gauche (hausse des salaires et du Smic, instauration d’une pension minimale et d’un revenu étudiant, etc.), empruntant aussi la rhétorique communiste qui a pu faire peur à certains électeurs écologistes tentés de tourner le dos à leur propre parti pour espérer "peser" lors du second tour.

Or, dans cette veine, plus que les électeurs de sa rivale d’extrême droite, c’est donc davantage chez les candidats de seconde zone que Mélenchon est allé grappiller quelques "voix utiles". Pas suffisamment cependant pour réussir à rassembler la gauche, et donc atteindre le second tour.