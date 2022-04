Macron le météore explose un peu plus l'échiquier politique

Ouvertement libéral

À l’inverse, Emmanuel Macron avait tiré les marrons du feu, après la création éclair de son parti (En Marche, devenu La république en marche), séduisant à gauche mais aussi au-delà, profitant de la déconfiture de l’ancien premier ministre François Fillon, embourbé dans l’affaire d’emploi fictif de son épouse. Arrivé au second tour face à l’extrême droite, l’ancien banquier d’affaires, ouvertement libéral, n’était clairement pas le choix du cœur de nombreux électeurs à gauche. Une grande partie d’entre eux s’était fait violence, lui permettant de l’emporter avec plus de 66 pourcents des suffrages au second tour.

Le président français a été peu magnanime avec eux au moment de mener sa politique. Fort du soutien de quelques socialisteshistoriquesdès le début de son aventure présidentielle, Macron est surtout allé piocher au centre et à droite tout au long de sa présidence, et particulièrement pour occuper le fauteuil de premier ministre : ce sont bien deux hommes de droite qui ont occupé ce poste sous ce quinquennat: d’abord Édouard Philippe,l’ancien allié d’Alain Juppé, puis Jean Castex, haut fonctionnaire et maire de Prades (Pyrénées orientales).

La stratégie du président a indéniablement payé : comme le parti socialiste, les républicains n’ont pas résisté à un tel siphonnage de leurs troupes et de leurs idées. Entre-temps, les électeurs de gauche ont, eux, bien compris que le père de la "start-up nation" était bel et bien de droite. Macron compte visiblement sur leur sagesse pour faire de nouveau barrage à l’extrême droite au second tour.