Le Pen, l’astéroïde, suit une trajectoire de plus en plus banalisée

Rien n’y a fait : ni sa xénophobie à peine diluée dans un vocable (un peu) plus polissé, ni ses accointances avec le régime de Poutine, ni les fracassants départs de certains cadres du rassemblement national partis rejoindre le satellite révisionniste Zemmour en cours de campagne. Marine Le Pen, 53 ans, est à nouveau au second tour de l’élection présidentielle française.Comme en 2017, elle sera opposée à Emmanuel Macron, qui l’avait alors balayée d’un revers de main lors du débat de l’entre-deux tours et dans les urnes (son score n’avait pas dépassé les 40 pourcents). Il est à craindre que cette fois-ci, le score soit bien plus serré, au point que certains sondages laissent craindre une courte victoire au soir de second tour, prévu ce 24 avril.