uelques jours seulement avant le résultat du scrutin, le quotidien Le Monde révélait la tenue d’un "repas secret" entre la candidate du PSAnne Hidalgo et quelques huiles du parti : Martine Aubry, François Hollande, Patrick Kanner (président du groupe PS au sénat)....

Aux dires des convives, la réunion a servi à préparer un message à l’attention des électeurs de la gauche au soir du premier tour - et ce en prévision du score catastrophique réalisé ce dimanche soir.

Accords prémédités

En réalité, "certains leaders de la gauche jouent la fin du PS et la création d’une autre force politique" , observe le politologue français Olivier Rouquan, qui note que pendant ce temps-là, un certain Olivier Faure, premier secrétaire du PS, dînait en compagnie de "quelques notables bretons pour passer des accords avant les législatives…"

"On n’en finirait pas de commenter la fin du parti socialiste" , reprend le politologue, qui note que Mélenchon, a, pendant ce temps-là, "probablement bénéficié d’une forme de vote utile, et ce dans un contexte à gauche plus fragmenté qu’auparavant, avec plus de candidatures. Il a grappillé des votes qui jusque-là semblaient être assignés aux communistes voire à Yannick Jadot."

En toute logique, on s’attendrait à ce que la désormais troisième force du pays coalise autour d’elle ce qu’il reste du PS, en plus des écologistes et des communistes. C’est pourtant très loin d’être joué, selon Olivier Rouquan. D’abord parce que "Mélenchon, pendant les quatre ou cinq dernières années, n’a pas été très amène, notamment vis-à-vis du parti socialiste. En retour, il a suscité peu de compliments, y compris tout au long de cette campagne. Lui-même a eu, vis-à-vis des écologistes, une stratégie très aggressive et offensive.Cela rappelle ce qui est incompatible entre une certaine conception de la gauche et celle de Jean-Luc Mélenchon : c’est de bonne guerre, sauf que pour une partie des électeurs, le choix est fait. Ils se sont dits qu’il fallait quand même que la gauche ait un score... Et voilà."

Pas d’union «sacrée»

Bilan des courses : un bon score pour la gauche sauce Mélenchon, mais en attendant, l’union "sacrée" attendra. "Il n’y a pas eu, dans la pré-campagne, de négociations entre les différents partis qui prépareraient aujourd’hui des ralliements. Tout au long de cette campagne, il s’est agi pour Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel d’éviter l’hémorragie. Ils n’allaient pas se ranger derrière celui qui prend les voix, sinon ils finissaient à zéro. Bref, ils sont restés en posture défensive ; ils ont fait ce qu’ils ont pu."

Le brouillard des législatives

Absente du second tour, la gauche dans son ensemble aurait tout intérêt à préparer des législatives qui s’annoncent incertaines. "On est dans le brouillard" , juge Olivier Rouquan. "Il y a le décalage entre présidentielle et législatives qui est un peu plus long que d’habitude. Il faut être prudent sur ce qui va se passer. Vu la campagne présidentielle qui vient de se dérouler, est-ce qu’il y aura un fort intérêt et une forte participation ? On n’en sait rien. Si d’aventure il y avait un regain d’intérêt général, à gauche c’est très difficile d’y voir clair ."

Et pour cause : sur le papier, la France Insoumise est en position de force dans les urnes, mais elle ne l’est pas forcément sur le terrain, "notamment du point de vue de l’organisation" , observe Olivier Rouquan. "Côté France Insoumise, tout va donc se jouer sur les accords" , prévient-il : "Avec les écologistes, cela va dépendre des départements. Tout simplement parce qu’ils sont clivés entre Jadot et Rousseau : ça veut dire que par endroit, certains vont vouloir s’allier avec des socialistes, et ailleurs, avec la France Insoumise. Chez les communistes, il y a la même tension… d’ailleurs on peut penser que ce sont des électeurs communistes qui ont fait monter Mélenchon ces derniers jours."

Face à un PS exténué qui risque de tenter de sauver les meubles localement, le troisième parti de France aurait cette fois tout intérêt à "jouer l’union à gauche pour les législatives. Là ce serait un point de bascule, on assisterait à une nouvelle dynamique" , prédit Olivier Rouquan. " Ceci dit, vu les différentes personnalités à gauche, on serait surpris et si cela avait lieu" , tempère le politologue.