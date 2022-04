Les patrons de 777 Partners, nouveaux propriétaires du Standard se livrent : « Construire une équipe qui joue l’Europe chaque saison »

Lundi matin, au lendemain de la rencontre perdue par les Liégeois face à l’Union (1-3), à laquelle ils ont assisté, et quelques heures avant de prendre l’avion vers l’Italie pour l’important match entre Hellas Vérone et le Genoa (défaite 1-0 des hommes d’Alexander Blessin), ils nous ont accordé un entretien de 30 minutes. Top chrono.

Pouvez-vous, d’abord, nous donner une idée générale de qui vous êtes?

Josh Wander: Nous sommes une société d’investissement basée à Miami. Nous investissons dans des capitaux à long terme, qui fonctionnent généralement avec leur propre écosystème. Nos secteurs d’activité sont variés: les assurances, l’aviation, les crédits à la consommation aux entreprises, le prêt direct, les contentieux financiers, les médias, le divertissement et plus récemment le sport.

Pourquoi le sport?

Wander: On a commencé à investir dans le monde du sport car, au sein de l’entreprise, nous sommes tous fans de sport. On a également investi dans les droits de retransmissions sportives en direct. On se concentre sur des marchés qui n’ont pas encore atteint leur pic. Et de là, on a construit une stratégie dans le football qui se concentre sur des équipes qui ont une histoire, une tradition et une large base de supporters.

Comme Séville, où vous êtes actionnaire minoritaire (13%), Vasco de Gama, le Genoa et désormais le Standard. Pourquoi le club liégeois?

Wander: On regarde aussi pour acheter d’autres clubs (NDLR: comme le Red Star, avec qui 777 Partners est entré en négociations exclusives mercredi) pour avoir le réseau le plus expérimenté et talentueux possible. Vasco, Genoa et le Standard ne sont pas juste connus dans leur région mais dans le monde entier. Ce sont des clubs où il y a des joueurs talentueux, une bonne académie et qui sont situés dans un endroit clé au niveau géographique. Des endroits où il existe la possibilité de commercialiser, de créer des connexions. Chaque investissement est unique mais on pense qu’il y a la possibilité de faire du business dans le football à long terme en professionnalisant les clubs et en les aidant à créer des revenus supplémentaires.

Existe-t-il une hiérarchie dans votre réseau de clubs?

Wander: Non. Il ne peut pas y en avoir. Chaque club doit simplement essayer d’avoir autant de succès que possible en fonction de son budget. Et ce dernier est déterminé par la ligue dans laquelle il se trouve, par son environnement. L’objectif final, c’est d’avoir le plus de succès possible, de jouer l’Europe chaque saison. Chaque club doit avoir une mentalité de gagnant, indépendamment des autres.

Pourrait-on voir des prêts entre clubs?

Wander: Bien sûr. On veut faire ce qui est le mieux pour chaque club. Si cela passe par le prêt d’un joueur à un autre, sans avoir un impact négatif sur une équipe mais en renforçant une autre, c’est OK. Parfois, il est préférable pour un club de se débarrasser d’un joueur pour pouvoir en acquérir un autre.

Au Genoa, vous avez rapidement procédé à des ajustements dans l’organigramme déjà existant. Mais au Standard, il est… presque vide. Cela rend le travail plus compliqué?

Wander: C’est différent… et excitant. Dans chaque business, et pas seulement dans le football, la première chose à faire est de créer un profil financier durable qui permet, ensuite, au business d’entrevoir le succès. C’est la première chose que nous avons faite au Genoa et ce sera pareil au Standard. On doit s’assurer d’être dans un confort financier dans les années à venir et de ne pas être dépendant du marché, d’un joueur ou du Covid, par exemple. Pour ce faire, on doit regarder à chaque dépense et à chaque entrée, trouver un équilibre pour comprendre comment minimiser les risques et maximiser les revenus potentiels. Une fois que ce sera fait, le Standard sera en mesure d’avoir du succès sportif chaque saison car il ne devra plus se soucier de l’argent.

Ces derniers mois, le Standard a souvent rimé avec soucis financiers. Avec vous, cette période est terminée?

Wander: La stabilité financière, c’est la priorité absolue. Et je pense que le timing est bon, dans ce cas-ci, car la saison se termine et cela nous laisse du temps pour prendre un peu de recul et avoir une vue d’ensemble dans l’objectif de créer un processus qui fonctionne. Pour le moment, je dois dire qu’on a été pas mal impressionnés par les gens que nous avons rencontrés. Et Juan (Arciniegas) travaille sur l’engagement d’un nouveau directeur général (CEO) et directeur financier (CFO). On veut amener un management qui est capable de gérer le futur du club.

La question qui revient souvent chez les fans est: allez-vous placer des Liégeois, de vrais Rouches, à la tête du club?

Wander: Il est important d’avoir des gens attachés à la région et au club. Au Genoa, on a engagé un président (Alberto Zangrillo) qui était un fan de longue date du club et une figure importante en Italie. Chaque personne n’aura pas ce profil car on peut aussi amener de la valeur avec des idées extérieures et d’autres perspectives. Le but sera d’avoir un écosystème varié où on peut partager des opinions et créer le meilleur environnement tout en préservant l’histoire et la tradition du Standard. Culturellement, on veut que le Standard reste le Standard.

Juan Arciniegas: Quand on regarde les autres réseaux de clubs, comme le City Football Group ou le groupe Red Bull, on s’aperçoit qu’ils font du bon travail mais qu’ils ont changé le nom de certaines équipes, qu’ils ont créé de nouvelles marques. Ce n’est pas notre approche. Si nous sommes au Standard, c’est pour son histoire, ses couleurs, son style, sa culture. On veut conserver ça et le faire connaître au monde entier.

Vous semblez bien connaître le club. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois du Standard et de la possibilité de l’acheter?

Wander: On connaît le club depuis longtemps mais la possibilité de le racheter est arrivée l’année dernière. Et nous sommes restés intéressés jusqu’au bout des négociations, tout en tenant notre parole. On a fait ce qu’on a dit, on s’est tenu à notre offre. Je pense que Bruno Venanzi a apprécié.

Le conserver au club, cela n’a jamais été envisagé?

Wander: Pas à partir du moment où nous avons décidé de racheter 100%.

Vous avez également acheté le stade, par le biais de l’Immobilière.

Arciniegas: Oui, cela fait partie de notre investissement. Il y a une grande différence entre posséder ses infrastructures ou pas. Cela permet d’améliorer l’expérience des fans et des partenaires commerciaux.

Wander: Et ces facilités aident à obtenir des performances sportives. Cela crée une émulation.

Vous allez reprendre le projet de modernisation existant?

Wander: On va évaluer cela.

Arciniegas: Cela aide qu’autant de bon boulot ait déjà été fait, avec la Ville notamment. On pourrait faire des ajustements mais c’est un gros projet qui va prendre un peu de temps.

Wander: On va mettre notre équipe immobilière dessus pour voir ce qui est bien et ce qui pourrait être amélioré. On va voir ce qui a le plus de sens mais le projet qui nous a été présenté nous a impressionnés.

Arciniegas : Le point de départ de tout cela c’est… quel chouette stade! Dimanche, j’ai vécu mon premier match à Sclessin. Et j’ai adoré l’ambiance… même si je suis arrivé à la mi-temps, suite à un retard d’avion. On est très impatiens de voir ce stade s’enflammer.

Pour cela, il faut revenir au top. Cela peut être rapide?

Wander: C’est difficile de faire des promesses sur des performances sportives mais ce qu’on veut, c’est construire une équipe capable de jouer l’Europe chaque saison et un jour la Ligue des champions à nouveau. On veut construire un business qui puisse supporter cette idée. Nous allons passer les 12 prochains mois à mettre les choses en place. Et une fois que ce sera stable financièrement, le sportif suivra. On a vu, cette saison, avec l’Union que les choses pouvaient aller rapidement. Ce club a fait un job incroyable et doit être un exemple pour tout le monde. En fait, ils font beaucoup de choses qu’on fait aussi, comme l’utilisation des data. C’est important pour cibler les bons talents et les apporter au club. Et on a un outil incroyable pour développer ces talents: l’Académie. On veut qu’elle soit l’une des meilleures du monde. Et la base est là.

L’équipe et le staff ont déçu, cette saison. On doit s’attendre à un gros mercato d’été?

Wander: On va prendre nos marques avec l’équipe, d’un point de vue sportif. On rencontrera les joueurs lors de notre prochaine venue, après le closing. Mais on a déjà des gens qui travaillent sur ce qui est nécessaire pour la saison prochaine. Dans les mois à venir, vous allez voir beaucoup d’activité.

Quelle philosophie de football voulez-vous mettre en place?

Wander: De manière générale, dans nos clubs, on essaie d’avoir un style de football agressif. On pense que cela a du sens pour le développement de nos joueurs et de nos jeunes.

Arciniegas: On croit à un football excitant, que les fans aiment. Et j’espère que ceux du Standard vont aimer ce vers quoi on va aller.

À quelle fréquence serez-vous présents à Liège?

Wander: Dès qu’on aura besoin de nous. Liège est une super ville et on a aimé chaque minute qu’on y a passée.

Arciniegas: Les gaufres sont délicieuses (rires). Plus sérieusement, on veut être présents le plus souvent possible. On veut que les fans voient qu’on prend soin de l’équipe, que les gens de chez nous sont avec eux en tribune.

Le Standard, c’est aussi une équipe féminine, une équipe de futsal… Vous allez développer ces aspects-là aussi?

Wander: Oui. Historiquement, le Standard est le plus grand club féminin de Belgique. Chez 777 Partners, on possède les droits de retransmission en direct du football féminin à travers l’Europe. On a investi beaucoup dans ce domaine. Aux États-Unis, le foot féminin est plus grand que le foot masculin (rires). Le marché est intéressant.

Arciniegas: Quant au futsal, on a vu la vidéo des supporters lors du dernier match. Quelle ambiance! C’était fou. Il faut conserver cela.

En guise de conclusion, voulez-vous leur adresser un message, aux supporters du Standard?

Wander: Je leur dirais juste ‘’Help is coming’’ (traduction: l’aide arrive). On est là pour faciliter l’évolution et la vie du club. On va faire de notre mieux pour cela. Nous sommes là pour du long terme.