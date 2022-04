Les chocolatiers, deux fois plus nombreux qu’il y a dix ans

Au sein du réseau Ifapme, on confirme que les formations en chocolaterie-confiserie remportent un certain succès.Cette année, 68 personnes se sont inscrites dans cette filière, un quota relativement stable ces cinq dernières années. "Cela fait une dizaine d’années que je suis formateur, et c’est vrai qu’on est souvent complet" , assure Pascal Bedeur, chocolatier à Fléron et formateur Ifapme à Libramont et Villers-le-Bouillet.

Les profils des apprenants sont assez hétéroclites. "Il y a d’abord les jeunes qui se lancent et qui envisagent éventuellement de s’installer comme chocolatier.L’aspect reconversion professionnelle est également présent.Nous avons des personnes qui ont déjà un emploi, ou qui ont perdu leur boulot, et qui souhaitent se tourner vers un métier plus manuel et créatif.Enfin, il y a les personnes plus âgées pour lesquelles la chocolaterie est davantage un passe-temps."

L’effet réseaux sociaux

Si le chocolat est évidemment une fierté nationale, le nombre croissant d’indépendants dans ce secteur reste tout de même étonnant.Pourquoi cette profession suscite-t-elle autant de vocations? "Le travail du chocolat en lui-même est intéressant.C’est un métier de passion!Personnellement, j’aime aussi les tâches répétitives, ce qui fait partie du job." David Demarche travaille, depuis deux ans, comme ouvrier chez le chocolatier Ariqua Denis à Andenne. Après des études de graphisme, le jeune homme opère un virage à 180 degrés. "Je suis quelqu’un qui aime bouger.Rester derrière un or dinateur toute la journée, ça ne me plaisait pas!"

De prime abord, il se voit bien travailler dans le secteur de l’alimentation, "avec une préférence pour le sucré". Sa formation en chocolaterie au Cefor de Namur est une révélation. " Quand j’ai découvert ce métier, c’était une évidence! Je savais enfin ce que je voulais faire."

Selon lui, l’attrait du grand public pour le métier de chocolatier est notamment dû au succès des émissions culinaires, mais aussi aux réseaux sociaux. "Je pense, par exemple, aux vidéos du chocolatier français Amaury Guichon, qui fait des sculptures de malade! Les gens voient le chocolat de manière esthétique, graphique et se disent sans doute que ça a l’air chouette à faire."

Pascal Bedeur note aussi cet intérêt accru pour les réseaux sociaux et le marketing dans la profession. "Cela joue énormément.Ce qui est dommage, c’est que ce ne sont pas toujours les meilleurs éléments qui s’en sortent le mieux...Même s’il y a de bons professionnels qui manient aussi très bien le marketing!"

De manière plus pratique, les carrières sont également plus volatiles aujourd’hui, souligne le chocolatier. Dans ce contexte, un changement de métier en faveur d’une profession plus manuelle reste une possibilité.

Une concurrence accrue

Si les commerces spécialisés semblent fleurir dans notre pays, la demande des particuliers a-t-elle également évolué dans ce sens? "Le chocolat belge a toujours eu bonne réputation, mais le marché ne s’agrandit pas à ce point, surtout si on passe d’une centaine de professionnels à plus de 700 à l’heure actuelle."

Le client dispose, par contre, d’un éventail de choix inouï. "Ce qu’on constate aussi, c’est que le client est plus changeant.Avant, on avait des clients qui allaient systématiquement dans une chocolaterie bien spécifique." Mais les choses ont changé, sous l’effet des réseaux sociaux notamment. " L’aspect “communication” rend les choses plus compliquées." "Je pense que c’est un métier dans lequel il faut un peu se démarquer. Si on ne le fait pas, d’autres le feront à notre place" , conclut David Demarche.