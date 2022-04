Le sapin, une culture inutile? Le secteur se rebiffe et fait ses comptes (de Noël)

" Ces allusions, ces commentaires, ce n’est pas la première fois.Soit la ministre de l’Environnement Céline Tellier nous en veut et dans ce cas il faut qu’on se rencontre (enfin!) pour en parler. Soit c’est une guéguerre avec son collègue de l’Agriculture Willy Borsus. Si c’est ça, qu’ils règlent ça entre eux. Mais nous ne sommes pas un punching-ball… "

C’est quoi, le problème?

Est-ce bien utile?

C’est une petite phrase de la ministre Écolo qui a " fortement" interpellé Jonathan Rigaux. À l’heure où chacun s’interroge sur la meilleure façon d’assurer notre souveraineté alimentaire dans un contexte de guerre et de pénuries, les recettes de Willy Borsus et de Céline Tellier ne sont pas les mêmes.

Le MR Willy Borsus propose entre autres de mettre sur pause certains objectifs environnementaux du Green Deal pour maximiser la production alimentaire (nos éditions du 23 mars). Ce qui a fait réagir l’Écolo Céline Tellier; selon elle, le problème ne réside pas dans les mesures environnementales mais dans nos choix de cultures (nos éditions du 25 mars).

Et, pour l’anecdote, la ministre Écolo s’interroge alors sur l’utilité de mobiliser des terres pour faire pousser des sapins de Noël, exportés à 80%. C’est le point de crispation.

Mini-tranche

De gauche à droite: Jonathan Rigaux (président UAP), Didier Ernould (centre pilote «Sapin de Noël»), Anaïs Cordier (responsable administrative UAP) et Alain Strepenne (service encadrement des pépinières forestières et plantes de haies). ©UAP

Jonathan Rigaux a sous les yeux une masse de chiffres, qui viennent tout droit de l’administration wallonne. " J’entends tout le temps le même argument: “Vous prenez toutes les terres”. OK. Voyons ça ", dit-il en pointant un "camembert" coloré où le bleu occupe presque tout le cercle. Le bleu, c’est la surface agricole utile en Wallonie (734412 hectares). En rouge vient s’immiscer une tranche fine comme une lame: les terres occupées par la production de sapins de Noël (3120 hectares)." C’est 0,5% de la surface agricole utile , répète-t-il. Et même si on compare avec la superficie agricole non utilisée, on ne représente encore que 2%. "

Bien. Mais les sapins ne se mangent pas et ces 3120 hectares ne sont pas utilisés pour l’alimentation humaine. On est au cœur du débat.

À ce rythme-là, en 2 ans, on aura bétonné davantage de surfaces que toute la production de sapins de Noël</h3><h3 class="exergue">

" C’est vrai qu’on les prend quand même, ces hectares , reconnaît Jonathan Rigaux. Mais on amène un millier d’emplois. C’est un emploi pour 3 hectares.Et par ailleurs, il n’y a pas de combat entre nous et les agriculteurs.Nos secteurs sont complémentaires. La plupart d’entre nous viennent de familles d’agriculteurs. Il y a plein d’interactions entre nous. Mais ce n’est jamais mis en avant. "

Sapins ou béton?

Quant au débat sur la terre et sa fonction nourricière, le président de l’UAP a tendance à rejoindre à 100%la ministre Tellier: trop de terres agricoles sont gobées par des cultures qui ne finissent pas dans nos assiettes. Retour aux diagrammes: " Ne prenons que les céréales: sur les 130000hectares de terres en production céréalière, seulement 10%sont destinées à l’alimentation humaine.Le reste va à l’alimentation animale (46%), à l’amidon (26%) et au bioéthanol (18%). Il faut recentrer le débat.On a besoin d’une vision à long terme… "

Et que dire de l’urbanisation des terres?Qu’il est farouchement contre, que cette progression de 35% depuis 1990 le choque " profondément" et que, " à ce rythme-là, en 2 ans, on aura bétonné davantage de surfaces que toute la production de sapins de Noël ". Le "stop béton", c’est carrément Écolo, ça non?

Et à ce propos, que fait-on des accusations d’usage excessif de produits phytos et compagnie (lire ci-dessous)? Ici, on préfère parler d’écoresponsabilité, " l’objectif majeur, selon moi ". " Et surtout, on préfère…se parler en direct.La ministre, qui est aussi compétente pour la forêt, est la bienvenue chez nous.Ça lui permettra de mieux connaître notre secteur. S’il y a une question qui fâche, surtout, parlons-en, tant qu’on est fâché! " sourit Jonathan Rigaux.