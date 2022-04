Élection présidentielle: trois de nos six présidents de parti voteraient pour Macron

L’affaire est plus complexe aujourd’hui. Nous avons demandé aux présidents des partis francophones pour qui ils voteraient, s’ils étaient électeurs français. Au MR, chez Les Engagés et DéFI, on opte pour Macron. Par fidélité mais sans conviction, le président du PS penche pour la socialiste Hidalgo. Le PTB a deux favoris. Le choix semble plus évident pour Écolo.

Une gauche et une droite divisées

"Cela dit surtout beaucoup de choses sur l’échiquier politique français" , particulièrement fragmenté, observe le politologue Jean Faniel, directeur du Crisp (Centre de recherche et d’information sociopolitiques). Les partis belges ne sont d’ailleurs pas monolithiques, quelques personnalités pouvant préférer la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, au MR, ou optant pour un choix plus "radical", Jean-Luc Mélenchon, au PS.

"On peut quand même identifier trois grands pôles en France. Une gauche très composite avec Nathalie Arthaud, FabienRoussel, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, YannickJadot et Anne Hidalgo. L’extrême droite, c’est assez clair, avec Marine Le Pen et Éric Zemmour.Et puis il y a le centre, incarné par Emmanuel Macron, qui n’est ni de gauche, ni de droite. Mais quand on se penche sur le contenu, il est quand même un peu plus à droite" , poursuit Jean Faniel. À côté d’eux, des candidats de droite ou à la droite de la droite, comme Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan. "Et un inclassable, Jean Lassalle. En Belgique, on ne voit pas bien qui défendrait cette posture très axée sur la ruralité, même si certaines personnalités du MR et des Engagés peuvent incarner cela."

Macron ratisse large

Un fameux méli-mélo, donc, que ce paysage politique français, qui rend l’identification plus complexe pour certains mouvements politiques de notre côté de la frontière. En particulier du côté socialiste, qui ne parvient pas à sortir du marasme outre-Quiévrain.

En outre, il permet tant au centriste Maxime Prévot qu’au libéral de droite Georges-Louis Bouchez et au libéral social François De Smet de se retrouver dans la candidature du président sortant. Qui ratisse assez large, d’un point de vue belgo-belge.

"Cela montre aussi que le MR, considéré à droite ou au centre-droit chez nous, n’est pas si à droite que cela d’un point de vue international" , explique Jean Faniel.

Son président Georges-Louis Bouchez joue un peu la provoc en désignant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon comme des candidatures rédhibitoires. C’est une façon, sans doute, de tacler les écologistes belges et le PTB.

Mais il est notable que tous rejettent résolument les candidats d’extrême droite, "ce qui rappelle que les deux échiquiers politiques ont leurs différences et spécificités" , le nôtre étant caractérisé par le maintien d’un cordon sanitaire médiatique et politique autour des partis non démocratiques.