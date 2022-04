Nicolas et Lucas en finale de Pékin Express: «Ce serait dommage de se louper si près du but»

Nicolas et Lucas, cette qualification pour la finale, c’était inespéréquand vous avez pris le départ?

Lucas. Inespéré, oui, mais nous avons donné le maximum pour y arriver. Avant le départ, nous sommes les recordmen du nombre d’amulettes remportées et notre objectif, c’est d’en gagner encore plus sans tirer d’enveloppe noire. Le mental a joué, mais il y a également eu beaucoup de chance.

La motivation était extrême. Nicolas, vous dites même «si je dois bouffer du caca, je boufferai du caca!»

Nicolas. (rires) C’est une expression comme ça… Nous sommes tous les deux remplis de détermination. Depuis le début, Lucas et moi nous donnons à plus de 100% et ce serait bête de rater la finale si près du but. Donc si on doit faire n’importe quoi, on fera n’importe quoi…

On n’imaginait pas cette rancœur. Quand je vois les images, je suis étonné.

Depuis plusieurs épisodes, Jérémy et Fanny semblent prendre mal cette détermination…

Lucas. Pour être honnête, on ne pensait pas que c’était à ce point-là. C’est vrai que nous sommes déterminés, mais on ne met pas des bâtons dans les roues des autres duos. On n’imaginait pas cette rancœur. Quand je vois les images, je suis étonné.

Nicolas. Depuis le départ, nous disons que nos seuls adversaires, c’est nous. S’ils estiment que l’on gagne trop souvent, c’est à eux de donner le meilleur d’eux-mêmes pour essayer de nous battre. Quand ils se trompent à l’entrée d’Amman, ce n’est pas notre faute…

Pour cette demi-finale, il y avait trois épreuves: la tyrolienne, le buggy dans le désert et le bowling géant sur la plage. Laquelle était la plus difficile?

Lucas. Le buggy dans le désert. La partie en buggy était super-cool, mais une fois que vous devez marcher dans le désert, c’est horrible.

Nicolas. Il fait 50 degrés, le sable est moins dur qu’en Jordanie, on en a plein les chaussures, il n’y a pas un coin d’ombre… C’est l’horreur.

L’épreuve de la tyrolienne qui va quand même à 160 km/h, vous êtes les seuls à la réussir du premier coup...

Lucas. Même si on a un coup de stress, nous avons une faculté à nous reconcentrer pour une épreuve. J’étais un peu plus stressé que Nico, mais la seule chose à laquelle je pense, c’est à réussir l’épreuve et à reconnaître les photos des concurrents. Nico a reconnu certaines photos, moi d’autres et nous nous sommes bien complétés.

Dans les séquences marquantes de cet épisode, il y a le karaoké avec des Philippins installés aux Émirats…

Nicolas. (rires) J’ai l’impression qu’on collectionne ces moments… On a eu l’épisode de la cérémonie de circoncision et Michel gros paquet en Ouzbékistan et cette fois le karaoké avec les Philippins… Ce sont des moments inoubliables qui restent gravés dans nos mémoires. Et ils nous permettent d’oublier la course.

Lucas. Par contre, j’ai choisi «Attention Mesdames et Messieurs» de Michel Fugain pour représenter la Belgique! Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’aurais pu choisir le Grand Jojo ou Stromae…

Un petit mot sur les Émirats. Cela a été plus difficile d’y faire du stop?

Lucas. Non, pas vraiment. Nous avons toujours trouvé des gens qui étaient d’accord de nous conduire d’un point A à un point B. Par contre, c’était un peu différent au niveau de l’accueil, puisqu’on ne peut pas y faire du porte-à-porte.C’est la production qui nous a trouvé le logement.

Nicolas. Moi ce qui m’a frappé aux Émirats, c’est que les gens se prenaient vraiment au jeu.

On ne peut pas parler d’alliance, mais plutôt d’affinités. Le but était qu’on aille le plus loin possible ensemble.

En finale, vous vous retrouvez contre Fanny et Jérémy. C’était ce que vous souhaitiez ou bien vous auriez préféré Tarik et Ahmed?

Nicolas. Cela s’est vu au fil des derniers épisodes, on avait une petite préférence pour Tarik et Ahmed ou Papy JC et Axel. Ce ne sera pas le cas, mais on va tout faire pour remporter la victoire.

C’est vrai cette histoire d’alliance entre binômes masculins?

Lucas. On ne peut pas parler d’alliance, mais plutôt d’affinités. Le but était qu’on aille le plus loin possible ensemble.

Nicolas. Cela s’est fait naturellement depuis le départ.

Vous avez des craintes particulières pour cette finale à Dubaï?

Lucas. Ce serait dommage de se louper si près du but (NDLR: on se souvient que cela avait été le cas pour Ludo et Samuel en 2011). Le stress risque d’être un peu plus intense. Mais il faut qu’on donne tout, avec un binôme en face qui n’a juste pas envie de nous laisser gagner.

Nicolas. On a plus de pression car on démarre cette finale avec une cagnotte quatre fois plus grosse que la leur. Donc ils vont jouer pour nous battre.