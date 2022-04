Comment soigne-t-on la maladie de Parkinson?

Néanmoins, il existe selon le spécialiste une série de traitements qui permettent de conserver une espérance de vie quasi normale, avec une qualité de vie satisfaisante.

1.Lesmédicaments

Le traitement médicamenteux consiste à remplacer la dopamine. Comme la dopamine ne passe pas dans le cerveau quand on l’avale, on donne un précurseur, la levodopa, L-dopa. « Chez quelqu’un de normal, le corps produit en permanence de la dopamine, mais on ne peut pas donner des petites doses de dopamines toutes les 5 minutes aux patients. On donne le médicament plusieurs fois par jour, mais cela ne reproduit pas parfaitement ce que le cerveau naturel ferait », explique le neurologue.

Il existe plusieurs marques de médicaments, avec différents, dosage, des enrobages plus ou moins épais, pour une diffusion différée ou instantanée… Le médecin doit tester ce qui convient le mieux au patient. Pour une administration en continu, il existe des pompes de L-dopa " elles diffusent le médicament directement dans la partie haute de l’intestin, comme une gastrotomie. On réserve ça aux formes graves, parce que c’est coûteux, et à des patients plus âgés, qui ont moins d’activités physiques ."

Il y a aussi des médicaments qui augmentent l’activité de la L-dopa et des agoniste de la dopamine: « Ce n’est pas de la dopamine, mais ça agit au niveau des récepteurs de la dopamine. On donne ça parfois aux patients jeunes, parce qu’il n’y a qu’une prise par jour, mais il peut y avoir des effets secondaires comportementaux: une addiction au jeu, être anormalement euphorique, etc. Il faut être vigilant ».

2.Desélectrodes

Quand le médicament ne fonctionne pas bien, le patient peut avoir les jambes bloquées ou des dyskynésies (mouvements involontaires). « Chez les patients plus jeunes, on peut poser deux électrodes dans le cerveau, reliés à un pacemaker. C’est une technique délicate, une opération où le patient doit rester éveillé pour être sûr de stimuler les bonnes zones, mais c’est efficace. Les patients ont l’impression de revenir sept ans en arrière, par rapport à l’évolution de la maladie. »

3.Lemouvement

La kinésithérapie, le sport – yoga, boxe, thaï-chi – font partie des recommandations de bases des neurologues. Par contre, il n’y a aucune preuve concernant l’effet des cannabinoïdes.