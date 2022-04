Présidentielle française: comment les candidats ont conclu leur campagne

Le dernier mot

Ce vendredi, les différents candidats disposaient donc de quelques heures pour convaincre leurs électeurs avérés et potentiels. À commencer par le président de la république, qui a choisi de s’exprimer sur RTL tôt le matin. Il y a réservé quelques piques à l’adresse de Marine Le Pen, qui le talonne dans les sondages, notant "l’absence coupable de tous les parlementaires du Front national (NDLR : l’ancien nom du Rassemblement National) au Parlement européen quand il s’est agi de sanctionner la Russie." Dans la soirée, le président sortant a répondu aux questions des journalistes (et internautes) sur Brut, un média en ligne prisé des jeunes. Ce n’est pas un hasard: Macron, donné à 20pourcents d’intentions de vote sur la tranche 18-24 ans, y est devancé par un certain Jean-Luc Mélenchon, donné à plus de vingt-cinq pourcents (sur cette tranche). Ce dernier s’est lui aussi adressé à ce cœur de cible ce vendredi soir, à travers sa propre émission en ligne "Allô Mélenchon" sur le service de vidéo de streaming Twitch. Une émission "maison", détendue, au cours de laquelle les internautes ont pu interpeller le candidat via les réseaux sociaux. Le matin même, il se trouvait sur BFM-TV, où l’ambiance était nettement plus froide : il y a été longuement questionné sur son positionnement vis-à-vis de la Russie, dont il a pu défendre la politique internationale par le passé, y compris en Syrie….

Marine Le Pen est quant à elle restée fidèle à sa ligne "de terrain", battant la campagne à Narbonne et à Perpignan, le plus grand fief RN de France dont le maire, Louis Alliot, n’est autre que son ex-compagnon. À 19 heures, la candidate s’est fendue d’une vidéo en ligne appelant à la mobilisation de tous les Français en sa faveur. Un peu plus tôt dans la journée, la candidate d’extrême droite rappelait toutefois les fondamentaux de sa ligne politique sur les réseaux sociaux : "J-2 pour éradiquer l’islamisme et arrêter l’immigration" , proclamait-elle.

Zemmour à la maison

Donnée à environ 10 pourcents d’intentions de vote, Valérie Pécresse était en déplacement dans le Vaucluse auprès de vignerons. Au cours de la journée, dans le podcast mis en ligne sur son site de campagne, elle a dénoncé "le scénario machiavélique du président Macron" qui veut "un nouveau face-à-face avec les extrêmes ". Sa journée s’est conclue sur TF1, dans "Dix minutes pour convaincre", l’émission qui suit le 20 heures de la chaîne. Son adversaire direct pour la quatrième place, Éric Zemmour, avait pour sa part commencé la journée "à la maison", sur CNEWS, et l’a terminée sur Youtube, en "live", avec d’autres personnalités de son équipe de campagne. Le message était peu ou prou le même que ces derniers jours : "Il faut faire mentir les sondages!" , clamaient les troupes zemmouriennes. Leur candidat est crédité d’environ 10pourcents d’intentions de vote...

Donné à environ cinq pourcent d’intentions de vote, le candidat écologiste Yannick Jadot, a clôturé sa campagne sur le terrain : à Lyon, pour visiter la plus grosse chaufferie à biomasse de France. Comme Mélenchon, il a conclu sa campagne sur Twitch, au calme.

Peu de meetings

Anne Hidalgo a fait un tour sur le terrain également: la candidate du parti socialiste, donnée à environ deux pourcents d’intentions de vote, est allée à la rencontre des habitants de Belleville, à Paris. "Merci pour votre soutien sans faille!" a-t-elle dit à l’adresse de ses militants. Sa campagne s’est achevée, comme celle de Valérie Pécresse, sur TF1, dans l’émission "Dix minutes pour convaincre".

Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (LO) ont été les seuls candidats à conclure sur un meeting, respectivement à Grenoble et Rouen.

«Apéroussels»

Les candidats restants, dont les scores ne sont pas négligeables, ont clairement essayé de se distinguer en cette fin de campagne : le communiste Fabien Roussel a convié ses troupes et partisans à un dernier "apéroussel", du nom de ces apéritifs organisés par ses militants en cette fin de campagne. Une façon de conclure dans la lignée de son programme, qui le retour d’une France "des jours heureux", celle de "du bon vin, de la bonne viande et du bon fromage".En début de soirée, le candidat publiait une vidéo en ligne fustigeant le "voteutile" à gauche - comprendre, le vote Mélenchon.

Péage et réseaux sociaux

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) s’est lui rendu au péage de Saint-Arnoult (Île de France), "qui rackette pour le compte d’une société privée des millions d’automobilistes par an" selon lui. Un déplacement justifié par le fait que le candidat veut supprimer les péages. Plus tard dans la journée, ce dernier s’est recueilli au mémorial de la résistance du Mont Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Enfin, Jean Lassalle (Résistons) était sur France 2 tôt le matin. Il a passé le reste de la journée à attaquer, via les réseaux sociaux, aux médias l’accusant de complotisme. « J’ai peut-être été berger, mais je ne suis pas encore un mouton! », déclarait-il en milieu de journée sur Twitter.