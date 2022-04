Ni obligations, ni interdictions, mais des conseils simples et pratiques pour réduire sa consommation énergétique. C’est avec cette tonalité que la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), a lancé ce jeudi la campagne du gouvernement fédéral "Soyez malin avec l’énergie et soutenez l’Ukraine", qui s’ajoute aux mesures déjà prises pour réduire la facture des ménages et accélérer la transition énergétique. Vraiment utile ?

2. Distributeur de billets de banque: La Bruyère perd le (Ban)contact

Les 9500 Bruyérois viennent de perdre leur dernier distributeur de cash.Et ça irrite au plus au point les autorités locales qui y voient aussi beaucoup de mépris manifestés par les banques traditionnelles.

3. Francis Rosillon sublime la Semois

Flore, faune et habitats naturels. " Semois nature ", deux tomes riches pour un recensement inédit et passionnant de ce que la Semois nous offre .

On a l’impression que Francis Rosillon est descendu dans les abysses de la Semois et de tout ce qui gravit autour de cette "rivière pas comme les autres", pour construire son guide. Cet ouvrage de référence traduit les passionnantes et riches relations que l’homme lie avec la nature.

4. Le doyen des chirurgiens hutois vaccine «pour la bonne cause»

Il est le plus ancien chirurgien duCHRH. Le Hutois Yves Dusart vaccine aussi, au centre de vaccination.

Avec l’argent qu’il touche du centre de vaccination, il achète des sacs de couchage et des médicaments pour les migrants de Calais ou les SDF hutois .

5. Paul-Henri Nargeolet, plongeur: «Je vois le Titanic de façon différente»

Paul-Henri Nargeolet a dirigé de nombreuses plongées sur l’épave du Titanic. Son livre " Dans les profondeurs du Titanic " revient sur ses nombreuses expéditions , alors que l’on commémorera le 15 avril prochain les 110 ans du naufrage du navire.

6. 83 concurrents issus de seize pays: Tournai a jusqu’à dimanche plus d’une corde à sa harpe

Concerts, conférence, séances de découverte, exposition … Si vous souhaitez mieux connaître la harpe, c’est le moment, jusqu’à dimanche, à l’occasion du 8econcours international Félix Godefroid.

7. «Philippe Gilbert est une sorte d’aspirateur ascensionnel»

Manager de l’équipe Omega Pharma-Lotto pendant la fantastique saison 2011 de Philippe Gilbert, Marc Sergeant a toujours nourri une affection particulière pour le Wallon .

8. Comment Dante Vanzeir a préparé son grand retour

L’heure du grand retour a sonné. Plus d’un mois et demi après son carton rouge reçu sur le terrain de Charleroi pour un coup asséné au défenseur zébré Valentine Ozornwafor, Dante Vanzeir a fini de purger sa suspension de cinq rencontres prononcée par le Comité disciplinaire de l’URBSFA.

Durant cette période, l’attaquant de 23 ans a travaillé dans l’ombre pour être prêt pour la dernière rencontre de la phase classique, face au Beerschot.

9. Retour de Djokovic, absences de Nadal et de Medvedev

La saison sur terre battue en Europe reprend dès le week-end prochain à Monte-Carloavec un plateau chamboulé.

10. Standard: l’affaire Edmilson s’est dégonflée

Il n’y a pas que sur la pelouse que le Standard et Saint-Trond se sont opposés ces derniers mois. Sur le terrain judiciaire, l’affaire Edmilson a déchiré les deux camps. Le club trudonnaire avait déposé une plainte devant le tribunal de Hasselt, s’estimant floué d’une plus-value de 1,28 million d’euros lors du transfert de l’ailier belgo-brésilien à Al-Duhail. En cas de condamnation, cette affaire aurait pu avoir de fâcheuses conséquences et mettre en danger le rachat du Standard .