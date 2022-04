"Chaque petit geste compte. C’est un effort collectif. Onze millions de petits gestes peuvent faire la différence" , assure la ministre, qui indique que ces conseils sont bénéfiques pour le portefeuille, pour le climat, mais aussi pour soutenir l’Ukraine et amoindrir notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Vraiment? "Notre pays importe 30% de pétrole, 20% d’uranium et jusqu’à 6% de gaz naturel de Russie. Quand on sait que ça contribue à financer la guerre du régime de Poutine, oui, ça compte" , répond-elle.

Concrètement, la campagne va se décliner sous forme de spots de 30 secondes sur les radios nationales et d’un site internet, jaiunimpact.be , disponible en français, en néerlandais et bientôt en allemand. On y retrouve des recommandations comme le fait de baisser le chauffage de 1 °C, le mettre en mode nuit 1h plus tôt, faire la chasse aux appareils électriques énergivores, se déplacer autrement ou cuisiner en consommant moins d’énergie. Il s’agit aussi de se préparer pour l’hiver, en isolant sa maison par exemple, le site renvoyant vers les aides octroyées par les Régions. Des conseils d’usage, donc, qui ne mangent pas de pain (quoique le budget total pour la campagne se chiffre à 220000 euros, apprend-on).

Le fédéral souhaite lui-même donner l’exemple. Le secrétaire d’État Mathieu Michel (MR) a demandé à la Régie des bâtiments, gros gestionnaire immobilier, de baisser de 1 °C la température dans les bâtiments fédéraux.

"Il s’agit d’une campagne positive et pas alarmiste" , insiste Tinne Van der Straeten, selon qui la Belgique ne fait pas à ce stade face à des problèmes d’approvisionnement.

L’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, plus dépendants, ont pour leur part activé la première phase de leur plan d’urgence par rapport à l’approvisionnement en gaz russe. La Belgique est néanmoins prête à activer son plan d’urgence, au besoin, qui comprend trois phases, selon le caractère aigu du problème d’approvisionnement.