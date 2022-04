Venue relever son courrier à la mairie d’Arras (Pas-de-Calais) ce jeudi après-midi, Éléonore Laloux, 36 ans, est connue comme le loup blanc, et semble en retour connaître tout le monde. Et pour cause : "Je suis une pure Arrageoise" , dit-elle. Je suis née à Arras, c’est là que j’ai commencé mes stages et à travailler, c’est là où je vis."

Indépendance

Avant de devenir conseillère communale en 2020, Éléonore Laloux n’était pas totalement une inconnue des habitants de cette ville qui compte environ quarante mille habitants. Depuis les années 2010, elle est la voix de l’association "Les amis d’Éléonore", fondée par son père, Emmanuel, qui en est président. L’association entend "démontrer au quotidien qu’il est possible pour une personne ayant une déficience intellectuelle de vivre une vie indépendante et heureuse dès lors qu’elle est considérée comme une personne à part entière" . Éléonore en est l’exemple même : porteuse de trisomie 21, elle a suivi une scolarité ordinaire et a un temps travaillé comme secrétaire au sein de la clinique (devenue un hôpital) qui l’a vue naître. Un livre plus tard ( Triso, et alors ?) et une ribambelle de projets inclusifs menés à bien par l’association, la voilà sous les feux des projecteurs. Politiques, cette fois.

C’est en pleine année 2020 que le maire de la ville, le centriste Frédéric Leturque, qui brigue alors un second mandat, lui propose rien moins que rejoindre sa liste. Ce n’était pas gagné d’avance: il a bien fallu faire campagne, comme tout le monde. Qu’il vente ou qu’il pleuve à torrent. "Quand Frédéric m’a proposé d’être sur sa liste électorale, je me suis dit dans ma tête: pourquoi pas moi? On a distribué des tracts un peu partout, et même dans des commerces. Ma vie a changé, quand même. Il y a des personnes qui me félicitent, surtout les patients et les médecins. Et au travail aussi. J’en suis très contente."

Épaulée

La voilà donc aujourd’hui conseillère municipale, en charge de l’inclusion et du bonheur. Une mission qu’elle ne mène pas toute seule : la mairie entend implémenter l’inclusion dans tous les secteurs de sa politique.Elle-même est épaulée dans son travail, du fait de son handicap (un technicien l’accompagne), mais aussi de l’ampleur de la tâche et du temps dont elle dispose : "J’ai un contrat de quinze heures, je ne travaille que le matin.Et l’après-midi je réponds aux mails, aux interviews..." , dit cette marcheuse invétérée, qui peut toutefois compter sur l’aide de son père pour la véhiculer et de sa mère pour relire ses mails. "Mais c’est moi qui valide tout!" , précise-t-elle, le sourire aux lèvres.

En cas de coup de pompe, elle n’est pas du genre à s’endormir non plus. "Elle gigote!" , lance Sylvie Noclercq, conseillère municipale déléguée à l’Action sociale, la Santé, aux Seniors et au Handicap, qui connaît bien Éléonore et ne tarit pas d’éloges sur elle. "Elle a dû se battre très tôt" , confie cette dernière, évoquant les très graves problèmes de santé qu’a dû affronter Éléonore Laloux à sa naissance. Ces épreuves n’ont pas entamé son dynamisme, loin de là. "Même pendant mes vacances, mon grand projet - qui me tient à cœur- c’est l’inclusion. Le but, c’est de rassembler les personnes qui sont en situation de handicap et les personnes qui sont valides autour des activités sportives et culturelles."

Justement, lui demande-t-on, le bonheur et l’inclusion peuvent-ils se passer de la culture ? Réponse sans l’ombre d’une hésitation : "Ce n’est pas possible."

Elle-même joue de la guitare, "depuis toujours" : "J’ai commencé par la guitare acoustique, mais ce n’est pas ma came. La guitare électrique ça sonne rock, c’est bien."

Son mandat court jusqu’en 2026. Se verrait-elle se présenter en tant que députée, ou autre ? " Frédéric Leturque m’a sorti une petite taquinerie « , dit-elle : « Il m’a demandé si je voulais bien le remplacer en tant que maire. Je lui ai dit: ‘Je ne t’arrive pas à la cheville!’ Plus sérieusement, je préfère rester moi-même, humble. Rester humble, c’est important. »