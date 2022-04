Guerre en Ukraine: les entreprises contiennent la hausse des prix

1.Apriori peu exposées

Sans surprise, cette guerre a eu pour effet de réduire les échanges commerciaux avec la Russie et l’Ukraine, notamment en raison des sanctions occidentales.Cela dit, nos entrepreneurs et indépendants entretiennent des liens plutôt ténus avec ces deux pays. "Selon les entreprises interrogées, 0,7% de leurs ventes se font vers ces deux pays.Et 1,6% des approvisionnements proviennent d’Ukraine et de Russie" , souligne Geoffrey Minne, économiste à la BNB.L’exposition directe à l’Ukraine et à la Russie via les ventes et les approvisionnements reste faible pour les entreprises belges.Ça, c’est pour la théorie.Là où le bât blesse, c’est que les effets indirects de cette guerre sont particulièrement importants.

2.Explosiondes coûts

L’invasion russe en Ukraine a lourdement impacté un certain nombre d’activités dans notre pays.Le premier effet indirect concerne les problèmes d’approvisionnement. "Lors de la reprise post-Covid, entre juin et octobre 2021, on avait déjà vu apparaître cette problématique.Depuis le mois d’octobre jusqu’à l’entame du conflit en février, ces soucis s’étaient toutefois amenuisés.De moins en moins d’entreprises rencontraient des problèmes d’approvisionnement sévères." Mais depuis le début du conflit, cette tendance à l’amélioration s’est brusquement interrompue.La part des répondants déclarant rencontrer des problèmes d’approvisionnement "modérés" ou "sévères" a de nouveau fortement augmenté.Les entreprises actives dans la construction, l’industrie manufacturière, l’agriculture, le commerce et l’horeca sont les premières concernées.

Autre facteur d’inquiétude pour les entreprises: le coût des "inputs", c’est-à-dire de l’énergie, des matières premières, du transport, tous ces facteurs nécessaires à la réalisation de la production.Seuls 5% des entreprises affirment ne pas subir de hausse. Les secteurs les plus atteints dépendent soit des produits énergétiques (l’agriculture, les transports et la logistique), soit des produits alimentaires (l’horeca, la vente au détail alimentaire, l’industrie alimentaire).

Ce "cocktail de vents contraire" n’est pas sans conséquence sur la production des sociétés belges, qui aurait diminué de 7% en moyenne. "Un chiffre significatif." Ces données sont d’ailleurs comparables à celles obtenues durant la crise Covid.

3.Quiddes prix?

Les entreprises peuvent parfaitement décider de répercuter cette hausse des coûts sur leurs prix de vente.Il n’y a pas de miracle: la quasi-totalité des entreprises dont l’activité dépend d’inputs (énergie, etc.) ont relevé leurs prix de vente ces six derniers mois. Mais, bonne nouvelle pour le consommateur: la progression des prix reste limitée.En effet, la hausse du prix de vente est moindre que celle du coût des inputs.Pourquoi?Parce qu’adapter les prix demande du temps et peut s’avérer onéreux.Mais aussi parce que revoir ses tarifs à la hausse, c’est prendre le risque de perdre des clients dans des marchés qui restent très concurrentiels.

4.Pasdu court terme

Un certain pessimisme se dégage également de l’enquête de la BNB.Ainsi, la plupart des entreprises qui subissent des effets négatifs suite à la guerre en Ukraine ne s’attendent pas à voir leur situation s’améliorer à court terme.Seuls 16% des répondants pensent que l’impact négatif sera ressenti durant moins de six mois.Pour 36% des entrepreneurs, il durera entre un et deux ans.Les plus pessimistes (23%) envisagent ces conséquences délétères sur une période de plus de deux ans.