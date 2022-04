Bamboo ©-

Le résumé de l’éditeur

XVIe siècle. Malinalli est la fille d’un chef d’un clan d’Amérique centrale. Peu de temps après la mort de son père, elle est vendue à un autre clan pour travailler aux champs et satisfaire la libido de son nouveau maître.

Un jour, d’immenses navires apparaissent à l’horizon, commandés par Hernan Cortez, obsédé par la recherche d’or. Le conquistador repère Malinalli et son don pour les langues.

Elle sera son interprète et un des éléments clés dans ses espoirs de conquête. Elle sera également celle qui aura le courage de dire un mot interdit aux femmes de son époque: non!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VIVANT

Fameux destin de femme qu’exhume ici la jeune autrice espagnole Alicia Jaraba. Un personnage vivant et fascinant si l’on va au-delà des légendes et rumeurs colportées à son propos. Pour un ouvrage dense et également joliment mis en images par la jeune femme (33 ans).

Une renaissance pour La Malinche, et peut-être bien la naissance d’une grande autrice, au passage.

2 Iruene

Daniel Maghen ©-

Le résumé de l’éditeur

Alex, jeune publicitaire parisien, est réveillé toutes les nuits par de terribles cauchemars. Transporté à La Palma, dans les îles Canaries, il devient Bencomo, jeune guerrier du peuple Guanche à l’époque du déferlement des conquistadors espagnols. Son peuple compte sur lui, mais pourra-t-il changer le passé?

Alex est un habitué des soirées branchées et bien dans son époque. Pourtant, depuis des mois, sa vie se dérègle. Quand il s’endort, il fait d’épouvantables cauchemars dans lesquels il est poursuivi par un démon, au milieu d’un paysage de mer et de montagne.

De plus en plus isolé, incapable de travailler ou de penser à autre chose qu’à ces visions angoissantes, il est au bord de la folie et aucun médecin ne semble en mesure de l’aider.

En analysant ses rêves, il parvient à situer le lieu géographique de ses cauchemars: il s’agit de La Palma, une île volcanique des Canaries.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉCOUVERTE

Un publicitaire parisien est hanté par des cauchemars semblant le connecter à une vie antérieure, et à un massacre perpétré au XVIe siècle dans les îles Canaries.

Un ressort classique pour une intrigue intéressante, au moins sur le plan historique (on l’avoue, on méconnaissait l’histoire de cette partie du monde), parfois un brin alambiquée par ailleurs.

3 Pygmalion et la vierge d’ivoire

Dargaud ©-

Le résumé de l’éditeur

Le sculpteur Pygmalion éprouve une fascination pour sa création qui représente une jeune femme sous le nom de Galatée. À travers cette œuvre le sculpteur a façonné un idéal féminin, au point d’en perdre la raison et de tuer son maître…

Pygmalion ne remarque pas l’amour que lui voue une autre femme, Agapé, bien réelle, elle. Désespérée face à l’indifférence du sculpteur, elle finira par se donner la mort.

Aphrodite, la déesse de l’amour, décide pourtant de donner vie à la sculpture, répondant ainsi au vœu de Pygmalion… Mais il y aura un prix à payer!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ROMANTIQUE

Serge Le Tendre se lance dans une adaptation des classiques de la mythologie grecque. Avec, d’abord, l’histoire d’amour entre un jeune sculpteur et… une statue.

Une légende bien connue, éminemment romantique, et parfaitement remise au goût du jour.

4 Banana Sioule (T.1)

Glénat ©-

Le résumé de l’éditeur

La sioule. De toutes les disciplines internationales, c’est la plus violente, la plus dangereuse… mais aussi la plus médiatique. Ce cocktail brutal de rugby et de dodgeball fidélise des millions de téléspectateurs à chaque match et les réseaux sociaux s’enflamment pour les joueurs qui sont des stars internationales.

Du fin fond de sa campagne, Hélèna est bien loin de s’intéresser à toute cette folie. Lorsqu’elle n’aide pas son père à la ferme familiale, elle part camper en bord de mer avec ses amis. La vie est paisible ici. Couper du bois, s’occuper des vaches blessées, les séances de baignade avec Manille et les autres… Voilà le quotidien d’Héléna qui aime ce pays dans lequel elle a grandi…

Mais son père rêve d’un autre destin pour elle

Notre avis en un mot (puis quelques autres): REBELOTE

Une jeune fermière se lance, au grand de son père, dans la sioule, un sport violent et très médiatisé, quelque part entre le rugby et le… quidditch. Désormais seul aux commandes, Sanlaville nous refait le coup de Last Man.

Bien, mais le parallèle est si évident que c’en est un peu gênant.

5 Ce que nous sommes

Rue de Sèvres ©-

Le résumé de l’éditeur

Nous sommes en 2113, Constant équipé d’un implant, représente la première génération "augmentée" à vivre avec un second cerveau totalement connecté au DataBrain Center. Ce projet mondial lancé il y a 30 ans pour les plus fortunés, détournant au passage la quasi-totalité de l’énergie mondiale produite.

Pour ceux qui peuvent y prétendre, toutes les expériences extrêmes non réelles mais aux sensations si proches du réel sont à porter de pilule à avaler ou de programme à télécharger.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ACADÉMIQUE

Nourriture, loisirs, sexe: en 2113, tout ce qui fait le sel de la vie se déroule désormais de façon virtuelle. Mais quand le cerveau de Constant est déconnecté du système central, il perd pied… en en redécouvre la vraie saveur.

Une démonstration un poil académique signée Zep, qui se méfie décidément beaucoup des progrès technologiques de notre époque. Peut-on vraiment lui donner tort?

6 Hel

Michel Lafon BD ©-

Le résumé de l’éditeur

Victor, un professeur retraité et misanthrope, est emporté par HEL, une adolescente passeuse d’âmes, dans l’autre monde.

Perdus dans les limbes, le vieil homme et la jeune fille devront s’apprivoiser pour faire face aux multiples dangers qui les guettent et rejoindre Léthé, la cité de l’oubli.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SIMPLE

Grincheux et misanthrope, Victor, un prof bientôt à la retraite, meurt soudainement. Et se voit escorté dans l’autre monde par une ado passeuse d’âmes.

Un petit roman graphique sans prétention, mais qui enjoint le lecteur à profiter de la vie. En toute simplicité, et avec même un chouïa de poésie.

7 Le mystère du lac

Jungle ©-

Le résumé de l’éditeur

Iris, 13 ans, a soif d’aventures et ne rêve que de quitter la minuscule ville de Bugden, où il ne se passe jamais rien! Sam, son meilleur ami, se plaît plutôt bien dans sa petite ville calme.

Mais lorsque la rivière locale s’assèche brutalement, les amis sont amenés à faire une découverte qui dépasse tout ce qu’Iris a pu lire: une ville cachée et une histoire d’amitié oubliée.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MIGNON

Iris s’ennuie à Bugden, un bled où il ne se passe rien, et rêve de fuir… au grand dam de son copain Sam. Quand la rivière locale s’assèche, ils découvrent une cité engloutie. Le début de la grande aventure. Et une chimère?

Un roman graphique jeunesse tout mignon, en forme d’ode à l’amitié.

8 Sakamoto Days (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Glénat ©-

Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d’entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour… il tombe amoureux! S’ensuivent retraite, mariage, paternité… et prise de poids.

Sakamoto est aujourd’hui patron d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille.

Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service… et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu’il passe à l’action!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ADDICTIF

Un père de famille, ex-assassin légendaire, gère maintenant une supérette. Mais son passé va bientôt le rattraper… Première série du prodige Yuto Susuki, ce manga publié au Japon parWeekly Shonen Jump, le magazine qui révéla jadisDragon Ball et One Piece(rien que ça), mélange action et comédie dans une atmosphère familiale.

Une lecture déjà addictive, qui a de quoi plaire à des lecteurs jeunes comme plus âgés.