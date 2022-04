Vers un gel des relations diplomatiques entre l'UE et la Russie ?

Le même jour, pourtant, les Pays-Bas et l’Irlande annonçaient eux aussi des expulsions diplomatiques, bientôt suivis par la France, l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, la Suède ou encore l’Espagne. La raison invoquée est toujours la même, à peu de chose près : menace sur la sécurité nationale.

Au total, plus d’une centaine de diplomates en poste en Europe ont été, en moins de dix jours, déclarées persona non grata ; un mouvement aux proportions inédites, ne fût-ce qu’en Belgique, où une vingtaine d’ambassadeurs ont été priés de faire leurs valises.

Du jamais vu

"C’est vrai que le nombre est impressionnant,je n’ai d’ailleurs pas le souvenir qu’on ait un jour expulsé un nombre aussi important de diplomates russes" , pointe Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire en Belgique et professeur à l’UCLouvain. Celui-ci tempère : "Il y a du monde, ceci dit, dans les ambassades russes : dix fois plus de diplomates russes en Belgique que de diplomates belges en Russie. Et il est de tradition dans les ambassades de Russie qu’il y ait au moins un quart du personnel qui fait ‘autre chose’ que de la diplomatie. On n’a pas de problèmes à identifier cela chez nous ; mais ça c’est aux services de renseignement de le dire. Je crois qu’on ne frappe pas au hasard, sûrement pas."

La concertation entre pays européens pour expulser ces diplomates (dont l’identité n’a naturellement pas été dévoilée), laisse toutefois peu de place au doute : "Certes, il y avait sûrement des actions qui n’étaient pas compatibles avec les règles diplomatiques, mais on est aussi dans la symbolique , observe Raoul Delcorde. "Malgré tout, il faut en tenir compte."

Retour de bâton

Et pour cause : le Kremlin a d’ores et déjà indiqué que ces expulsions ne resteraient pas sans réponse. De quoi craindre que la représentation diplomatique belge à Moscou, à titre d’exemple, ne se réduise à peau de chagrin.

"Il y aura dans les prochains jours des représailles russes ", assure RaoulDelcorde. "Cela peut être embêtant pour la Belgique : on n’a pas une grande ambassade àMoscou (cinq ou six diplomates) ; il suffit d’en expulser trois pour pratiquement décapiter l’ambassade. La ministre dans sa sagesse a sûrement analysé cela."

L’ambassadeur honoraire ne manque pas de s’interroger: "Est-ce que [ces expulsions], ça embête vraiment la Russie ? Oui et non, ils ont encore du stock..."

Plus généralement, si le refroidissement diplomatique entre l’Union et la Russie est indéniable, les canaux demeurent loin d’être bouchés pour l’instant: "Je ne pense pas qu’on va demander le départ de l’ambassadeur de Russie" , abonde Raoul Delcorde. "Auquel cas nos ambassadeurs à Moscou seraient aussi rappelés. Le seul pays qui à ma connaissance a renvoyé l’ambassadeur de Russie c’est la Lituanie (NDLR : ce lundi) ."

Poursuite du dialogue

Un gel total des canaux diplomatiques constituerait par ailleurs un très mauvais signal, estime Raoul Delcorde : "Je crois que c’est une mauvaise politique que de geler les relations diplomatiques parce qu’alors, on se retrouve dans une situation semblable aux États Unis et à l’Iran dont les relations diplomatiques sont gelées depuis quarante ans. Alors, vous devez passer pas un État tiers pour communiquer, c’est très embêtant."