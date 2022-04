Pourquoi le prix du papier va augmenter?

Des marges très minces

Pour Didier Van Caillie, professeur de stratégie d’entreprise à HEC (ULiège), le papier WC est un produit un peu complexe: " Parce que c’est un produit généralement distribué en grande surface.ET donc, le coût de transport, par rapport au coût de la matière première est important. Donc, inévitablement, dès que le coût de transport augmente, comme pour le moment, il y a des hausses qui sont répercutées sur le produit final."

S’agit-il de répercussions exagérées? " Par moments, sans doute.Cela dépend beaucoup de l’état des stocks et du côté irrationnel du consommateur, qui par moments se rue sur ce type de produits pour faire des stocks à la maison."

Par ailleurs, Thomas Davreux, directeur de la fédération du papier et du verre ( inDUfed) souligne que la production du papier est gourmande en énergie: " Il faut chauffer l’eau, sécher le papier.L’industrie a pris les devants pour réduire les coûts de l’énergie, mais elle est arrivée à un stade où il n’y a plus grand-chose à compresser."

Le directeur d’inDUfed souligne aussi le poids de l’indexation des salaires, exclusivement belge." Nous sommes les premiers à répercuter cela, dans un marché où l’on produit en Italie, dans les pays nordiques, etc. Cela entraîne des sévères augmentations des coûts."

Un baromètre de la santé économique

L’évolution du secteur du papier donne une bonne idée de la situation économique de la Belgique." C’est un secteur qui bouge relativement vite, dit le Pr Van Caillie. Le papier est une matière première pour pas mal de secteurs.Donc quand le prix du papier monte, le prix de pas mal d’autres choses augmente ensuite."

Mais l’ampleur des hausses dépend selon lui de la qualité de papier utilisée." Plus il y a d’intervenants dans la chaîne entre le bois – à l’origine du papier -, la pâte à papier et les feuilles dont on a besoin, plus les hausses seront importantes."

Selon Didier Van Caillie, cela explique que depuis des années les gros consommateurs cherchent à concentrer depuis quelques années leur chaîne d’approvisionnement, rachètent des producteurs ou prennent des participations chez les fournisseurs. " Cela explique le mouvement de concentration qu’on a pu connaître ces dernières années", dit-il.

D’autant que les machines utilisées pour produire du papier coûtent une centaine de milliers d’euros: " Cela se change sur base d’une étude approfondie du marché, en fonction de l’utilisation future" dit Thomas Davreux.

Des problèmes de matière première

Le papier, quand il n’est pas recyclé, vient du bois. Et le secteur du bois a connu quelques difficultés ces dernières années: une mauvaise météo, qui a diminué les périodes d’exploitation; des maladies et nuisibles comme la scolite ou le dessèchement du hêtre; et enfin, la concurrence d’autres secteurs comme la construction (et l’exportation), et le bois de chauffage (en augmentation avec le boom du coût de l’énergie).

Comme les autres industries manufacturières, le secteur du papier va se retrouver face à un double choix." Soit on répercute sur le client, qui risque de dire stop, soit on rogne la marge, et on risque de perdre.Dans les deux cas, si ça dure trop longtemps, ça va faire des dégâts.", dit Thomas Davreux. Le secteur du papier fait vivre 12000 personnes en Belgique.