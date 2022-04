Climat: la Belgique à nouveau devant les juges

La priorité reste évidemment toute relative puisque le dossier sera plaidé en septembre… 2023. Mais quand on connaît les délais habituels au niveau des tribunaux bruxellois, on pouvait plutôt s’attendre à 2025 ou 2026, note Sarah Tak, la porte-parole de l’association. Par ailleurs, en prévoyant douze audiences à cette affaire, entre septembre et octobre, la justice montre qu’elle ne prend pas ce dossier à la légère.

Un jugement qui n’avait rien changé

Quelle est la demande de l’Affaire Climat? Que le jugement rendu en juin 2021 soit suivi d’actes de la part de l’État belge.

Pour rappel, l’été dernier, le tribunal de première instance de Bruxelles avait rendu un jugement historique . Celui-ci condamnait la Belgique (État fédéral et les 3 Régions) pour sa politique climatique insuffisante.

Le tribunal avait alors estimé que les actions menées pour réduire les gaz à effet de serre (GES) ne permettaient pas de garantir le droit à la vie et à la santé des 58000 co-demandeurs qui avaient rejoint l’action de l’Affaire Climat. Un jugement historique donc, qui ponctuait un parcours judiciaire entamé en 2015.

Mais ce parcours se terminait malgré tout un peu en queue de poisson puisqu’il n’était pas contraignant pour l’État belge. Le tribunal, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, estimant qu’il n’était pas compétent pour imposer des mesures à prendre. Et si ce jugement discréditait la politique climatique de la Belgique, il n’en a d’ailleurs pas réellement infléchi la trajectoire.

"Le constat d’une violation systémique des droits de l’homme a été rejeté avec la même facilité que les rapports alarmistes du GIEC et les manifestations civiles de grande ampleur. Aucune mesure n’a été prise, malgré la condamnation du tribunal", dit Sarah Tak.

Imposer une réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre

En saisissant la Cour d’appel, l’Affaire Climat entend donc cette fois que la justice "mette fin à la violation des droits de l’homme". Violation reconnue en première instance.

De quelle manière? "En imposant à la Belgique ce que prescrit la science, dit Sarah Tak. C’est-à-dire réduire de 65% les GES d’ici 2030 au plus tard afin de respecter l’accord de Paris qui vise à rester sous les +1,5 °C de réchauffement."

Ce qui n’a pas été possible avec le tribunal de première instance le serait avec la Cour d’appel?

"On estime que les juges de première instance ont fait une faute de raisonnement en n’imposant pas une réduction des émissions de GES", dit Sarah Tak. Pour le démontrer, l’Affaire Climat s’appuiera sur d’autres jugements rendus à l’étranger et qui imposaient, eux, des réductions de GES aux États. C’est notamment le cas aux Pays-Bas, avec des effets politiques tangibles, ou encore en Allemagne où le gouvernement Merkel avait lui-même décidé d’augmenter fortement les ambitions climatiques après le signal donné par un jugement de la cour constitutionnelle.