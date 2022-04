Au second tour, votez Peiffer

La purge Bolloré

La culture du risque, Florent Peiffer connaît: pendant des années, cet ancien journaliste a tenu – sinon contribué à créer– l’antenne de plusieurs chaînes d’information en continu: Direct 8, BFM, France24…"Puis j’ai été recruté à i-télé pour présenter la matinale en remplacement de Bruce Toussaint. Je présentais aussi un décryptage politique et une émission d’actualité internationale."Sa vie bascule quelques années plus tard: en 2015, le groupe Canal + (à qui appartient i-télé), est avalé par le magnat de la logistique, Vincent Bolloré. L’opération tourne à la purge des journalistes de la chaîne, majoritairement en désaccord avec la nouvelle ligne éditoriale, tendance extrême droite; i-télé deviendra définitivement CNews en 2017 et propulsera un certain Éric Zemmour à l’antenne...

"Je me suis retrouvé au milieu de cette prise de pouvoir de Bolloré", se remémore Florent Peiffer."Je n’avais jamais fait grève de ma vie, comme tous les journalistes là-bas."

Au bout d’un mois de bras de fer, la presque totalité de la rédaction démissionne, lui compris. On est alors fin 2016, à l’aube d’un nouveau quinquennat, celui d’Emmanuel Macron.

Et d’une nouvelle vie pour Peiffer, qui cherche à se reconvertir non loin de son cœur de métier."Une fois libre, je me suis demandé ce que je savais faire que les autres ne savent pas faire. Qu’est-ce que je peux apporter comme journaliste indépendant, qu’est-ce que je peux créer? Je me suis dit que ce que je sais faire et que peu de gens savent faire, c’est le direct: pas seulement animer des émissions spéciales mais aussi comment tenir un programme pendant plusieurs heures sans savoir exactement ce qui va se passer, en s’adaptant à chaque mouvement, côté plateau mais aussi côté régie."

Peiffer se lance donc dans la création de contenuslive, en direct, conçus pour France Télévisions, Arte, mais aussi des entreprises axées sur l’événementiel et la culture. Certains projets sont déjà un peu fous :"On avait fait 12 heures d’émission pour l’émission Les maternelles en direct d’une maternité, et 26 heures de live avec le groupe de rap PNL dans sept villes de France différentes", détaille-t-il.

Depuis sa cuisine... à Montréal

En 2020, la pandémie survient alors que sa nouvelle activité est en plein essor: qu’à cela ne tienne, il pilote certains directs de France Télévision depuis sa cuisine à...Montréal."France Télévision ne savait plus comment faire des émissions avec le Covid, explique-t-il.Et moi, depuis ma cuisine à Montréal, j’arrivais à connecter les uns et les autres à distance. On a réussi à monter très vite des émissions à distance. On envoyait le flux depuis ma chambre à coucher!"

Depuis lors, ce fondu delivecontinue d’explorer les possibilités du direct à forte teneur artistique, mais il n’est pas contre une petite louche de politique et de social en prime. Dans Jour de gloire, le film qu’il produit et qui sera tourné et diffusé en direct sur Arte (ainsi que sur YouTube et dans une trentaine de cinémas), deux frères que tout oppose –"y compris politiquement"– se retrouvent alors que la France se choisit son président ou sa présidente.Les frères sont évidemment des personnages de fiction, mais l’élection, elle, est bien réelle. Tout y sera "live", du jeu des acteurs à la musique, en passant par les "flash-backs", eux aussi tournés en direct.