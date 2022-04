Si le ministre de la Justice annonce un renforcement des contrôles anti-drogue en prison ainsi qu’un meilleur suivi dans le traitement de la toxicomanie, les agents pénitentiaires se disent impuissants à éradiquer le phénomène de trafic de drogues.

2. Éghezée: au chevet de la chaussée romaine, une route vieille de 2000 ans

Dans les campagnes de Hesbaye namuroise, un petit bout de chaussée romaine est aujourd’hui en réfection.L’occasion d’exhumer le prestigieux passé de cette voie considérée comme une autouroute de l’Empire.

3. Il y a dix ans, un hélicoptère s’écrasait en plein cœur de Huy

Il y a tout juste dix ans, un hélicoptère s’écrasait au centre de Huy, percutant les fils du téléphérique et brisant la vie de deux familles.

4. Que faire d’un chien dangereux en cas de blessures dans le cadre familial?

À Charleroi, le Règlement général de police prévoit la saisie des chiens après une morsure dans le cadre familial. Mais qu’en est-il en pratique?

5. Wavre: le sport comme vecteur de lien social pour les enfants ukrainiens

Le CFS (Centre de formation sportive) organise des stages sportifs durant les vacances de Pâques. Plusieurs enfants ukrainiens y participent. C’est le cas pour le stage de football proposé cette semaine au centre sportif de Wavre.

6. Museeuw: «Arnaud De Lie a de la chance d’être Wallon…»

Pour Museeuw, Arnaud De Lie va pouvoir grandir plus calmement qu’en Flandres.

7. Le tantra pour cheminer vers soi

De nombreux moyens existent à l’heure actuelle pour tenter de se reconnecter à soi et à ses besoins. Atteindre la paix intérieure en apprenant à lâcher prise et à accepter ce qui est, c’est possible grâce au tantra.

8. Un arrêt à la gare? C’est «non» pour la SNCB

La SNCB a envoyé ses arguments à la Commune de Stoumont. Ça semble compliqué de rouvrir un arrêt à la gare.

9. Taux d’emploi en Brabant wallon: retour à l’avant-Covid

16660 personnes sont actuellement à la recherche d’un emploi en Brabant wallon.

10. Le salon du tatouage a fait couler beaucoup d’encre au Centr’Expo de Mouscron

Ce week-end, le Centr’Expo a pris des allures de temple du tatouage. Le salon a attiré les visiteurs.

