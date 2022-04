Salmonelle dans les Kinder: les enfants sont plus à risque

En Suède, quatre cas ont été officiellement déclarés. Le Royaume-Uni n’échappe pas non plus à ces contaminations et recense 63 cas de salmonelle. L’Irlande (10 cas) et la France (21 cas) sont également concernées.

La plupart des cas concerne de jeunes enfants ayant consommé des œufs en chocolat Kinder.

La salmonellose, maladie fréquente

il n’y a pas de chiffres sur la salmonellose, car il ne s’agit pas d’une maladie à déclaration.Mais cette infection à la bactérie salmonelle est fréquente en période estivale, quand on consomme des crudités…" La présence de salmonelle dans du chocolat n’est pas fréquente dit Olga Chatzis, infectiologue pédiatrique aux cliniques universitaires Saint-Luc.Il s’agit généralement de volaille, d’œufs…et de préparations à base d’œuf comme les mousses au chocolat ou le tiramisu."

Quel est le risque?

La salmonellose se manifeste par de la fièvre, une diarrhée, des crampes abdominales, et parfois également des vomissements. On soigne les symptômes, pour éviter la déshydratation " car un antibiotique ne va pas diminuer la durée des symptômes.Il va même prolonger l’excrétion, qui est le passage de la salmonelle dans les selles."

" Quand on est en bonne santé, c’est une infection à guérison spontanée", explique le Dr Chatzis. Mais pour les personnes âgées, les personnes immunodéficientes, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, ça peut être plus sévère.

Les personnes plus faibles risquent une bactériémie: " La bactérie passe dans le sang, rendant la personne plus malade. Cette bactérie peut se loger dans les os, ou même provoquer des méningites, mais c’est plus rare." Dans ces cas, la personne est traitée par antibiotique, d’abord un antibiotique large spectre, puis un traitement plus spécifique." Mais la salmonelle n’est pas une bactérie résistante, le traitement n’est pas difficile" dit le Dr Chatzis.

Si vous avez donné des œufs potentiellement contaminés à vos enfants, pas de panique: la période d’incubation n’est que de quelques heures, 12 à 36 heures maximum. Si l’enfant devait développer une forme plus grave, cela se passe dans l’évolution de la maladie, au lieu de disparaître au bout de quelques jours.

Les cas suspects sont dépistés par des analyses de selles ou prises de sang. " Les décès sont extrêmement rares dans nos pays.C’est une maladie que l’on traite bien", rassure le Dr Chatzis.