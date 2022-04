Masques, statues, restes humains, fossiles, bijoux: les musées occidentaux possèdent des centaines de milliers d’œuvres sur lesquels ils ont mis la main pendant la colonisation. L’heure des restitutions semble avoir sonné. Les pays européens se disent prêts à accéder aux demandes. Les musées africains préparent les retours. Le temps de l’action, pourtant, s’étire. Le spectre colonial continue de hanter cette géopolitique complexe. Les États européens tiendront-ils leurs promesses?

Arte, 22.30

DOCUMENTAIRE

Carlos Ghosn, le dernier vol

Fin décembre 2019, Carlos Ghosn, l’ancien PDG de l’Alliance Renault-Nissan accusé de crimes financiers au Japon, surprend le monde entier en s’échappant de façon spectaculaire vers le Liban. Ce documentaire met en lumière cette histoire complexe aux multiples facettes à travers des témoignages exclusifs des différentes forces en présence.

Carlos Ghosn révèle pour la première fois les détails de son évasion digne d’un film hollywoodien.

TMC, 21.15

DOCUMENTAIRE

Colorants, conservateurs: du poison dans nos assiettes?

Omniprésents dans notre alimentation, les additifs sont largement employés par les industriels. Épaississants, conservateurs, émulsifiants, gélifiants ou correcteurs d’acidité, ces ingrédients n’ont aucune valeur nutritionnelle et portent tous un nom de code commençant par "E": E471, E250, E500… 340 additifs alimentaires sont ainsi autorisés. Et de nouveaux apparaissent sans cesse. Et personne ne peut affirmer qu’ils sont inoffensifs…

France 5, 21.00