«Le journalisme ne peut se permettre un nouveau Timisoara»

Des outils efficaces

"Beaucoup de journalistes en ont tiré les leçons", dit-il. Oui, mais comment les professionnels de l’info, justement, peuvent-ils s’assurer de l’incontestable réalité de massacres, tels que décrits ce week-end dans la ville ukrainienne de Boutcha?"En s’appuyant d’abord sur les témoignages de confrères présents sur les lieux, mais il faudra attendre la confirmation des faits par un certain nombre d’experts étrangers qui, je l’espère, sont déjà arrivés sur place. L’endroit est sécurisé.On n’est plus dans une zone de combats.Ce sera possible."

"Et puis, poursuit le professeur de l’ULB,par rapport à l’époque de Timisoara, on dispose d’un certain nombre d’outils efficaces.Il y a d’abord l’ensemble des images qui peuvent être collectées sur les réseaux sociaux. On peut localiser ces images, les authentifier, dater les moments, pour ne pas tomber dans des pièges grossiers.Il existe de nombreux sites web, accessibles, disposant d’équipes qui ne font que cela, avec des méthodes efficaces.Et ce travail s’est développé aussi dans les rédactions des grands médias.Ensuite, il y a des sources qui, jadis, étaient réservées à l’espionnage, comme l’usage des satellites, et qui désormais sont disponibles via des sociétés privées qui les vendent mais les mettent aussi, parfois, à disposition."

Vu la teneur des images des cadavres jonchant les rues de Boutcha, et leur ampleur, François Heinderyckx ne doute guère que la vérité puisse émerger."On devait rapidement savoir avec précision si on est face à un véritable crime de guerre", dit-il.

Bien sûr, les autorités russes ont rejeté "catégoriquement" toutes les accusations. "C’est de bonne guerre, si j’ose dire.C’est tout à fait classique, prévisible. Leur propagande est de se dire victimes d’un grand complot de l’Occident, et quoi qu’on puisse mettre en œuvre, il sera difficile d’aller à l’encontre de cela au niveau de l’opinion russe. Mais l’enjeu est ailleurs: on a tendance à se complaire dans l’impression que le monde entier est du côté ukrainien, contre les Russes, or ce sont surtout l’Europe et les États-Unis qui sont mobilisés.La Chine, l’Inde, une partie de l’Afrique sont bien plus réservés et ce massacre de Boutcha, s’il se confirme, si les faits sont établis calmement et incontestablement, pourrait contribuer à faire basculer l’opinion mondiale."

Un rôle à jouer

L’enjeu est donc énorme et, dans ce contexte de guerre sur le terrain militaire comme sur celui de la communication, toutes les manipulations sont envisageables."On y est confronté depuis le début de cette crise, c’est inévitable. Le risque, c’est que dans cette spirale de la désinformation, les gens finissent par douter de tout, et ne plus croire personne. Les journalistes ont donc un rôle important à jouer.On sait que leur crédit est érodé, mais leur travail reste essentiel. La question est, maintenant, de déterminer l’ampleur de ce crime et d’essayer d’en comprendre le sens."

Côté russe, poursuit le professeur Heinderyckx,"tout cela introduit une confusion et c’est leur stratégie. Instiller le doute, c’est déjà une grande victoire pour eux.C’est suffisant.Ils n’en demandent pas plus."

Et si l’abondance des images et des témoignages enregistrés sur place met en lumière les crimes militaires comme jamais auparavant, "la difficulté c’est que les réseaux sociaux sont aussi une source d’intoxication et de brouillage. Il faut continuer à faire preuve d’une grande prudence quand on voit comment on peut manipuler ces images, les truquer, les mettre en scène. Le fait que vous posiez cette question sur la véracité de l’information est en soi rassurant."